ЛКРТВ отложила принятие решения по нарушениям телеканала «Россия 24»

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Литовская комиссия по телевидению и радиовещанию (ЛКТРВ) второй раз отложила принятие решения об ограничениях ретрансляции российского телеканала «Россия 24», так как его представители стремятся доказать, что канал вещает из Евросоюза (ЕС).

Как сказал BNS председатель ЛКРТВ Мантас Мартишюс, канал предоставляет документы о том, что вещание осуществляется не из России, а из Франции, то есть из государства ЕС, а это обусловило бы более длительный процесс оценки нарушений.

«У нас таких документов нет, но в письме, которое они представили, есть подпись главы одной из французских компаний, которые подают сигнал на спутник — что они это делают. Если это так, то канал будет считаться французским», — сказал председатель комиссии.

По словам М. Мартишюса, представленное компанией письмо датировано 2 апреля, а нарушения фиксируются с ноября 2018 года.

Данные комиссии показывают, что канал зарегистрирован в России и принадлежит Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), у которой, как утверждается, и есть договор с французской компанией.

«Мы попросили, чтобы ВГТРК предоставила свою лицензию, в которой должно быть написано, где выдана лицензия «Россия 24″. Они должны сделать это до 6 мая, а решение мы должны принять 8 мая», — сказал М. Мартишюс.

Комиссия рассматривает возможность ограничить трансляции по причине подстрекательства к ненависти, имевшего место в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», транслировавшийся в ноябре прошлого года. ЛКРТВ считает, что в этой передаче депутата Госдумы РФ Владимир Жириновский призвал «уничтожить Запад», начав ядерную войну.

Национальные и европейские правовые акты предусматривают различные процедуры в отношении телеканалов, зарегистрированных в Евросоюзе и третьих странах — если телеканал зарегистрирован не в ЕС, то действуют более простые процедуры рассмотрения нарушений, и ЛКРТВ может быстрее принимать решения о временном ограничении ретрансляции. ЛКРТВ говорит, что это действует в отношении зарегистрированного в России канала «Россия 24».

Литва в отношении некоторых российских телеканалов по причине подстрекательства к войне и разжигания ненависти уже применяла максимальные ограничения ретрансляции на год.

BNS