ЛКТРВ должна оценить нарушения ТВ-канала «Россия 24»

🔊 Воспроизвести

В среду Литовская комиссия по телевидению и радиовещанию (ЛКТРВ) должна дать оценку нарушениям российского телеканала «Россия 24», решить вопрос об ограничении его трансляций.

Комиссия рассматривает возможность ограничить трансляции по причине подстрекательства к ненависти, имевшего место в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», транслировавшийся в ноябре прошлого года.

На минувшей неделе рассмотрение вопроса было отложено, когда представители канала предоставили документы, в которых они пытаются доказать, что телепрограмма транслируется не из России, а из Европейского Союза.

Комиссия считает, что в этой передаче депутата Госдумы РФ Владимир Жириновский призвал «уничтожить Запад», начав ядерную войну.

Литва в отношении некоторых российских телеканалов по причине подстрекательства к войне и ненависти уже применяла максимальные ограничения на трансляцию на год.

BNS