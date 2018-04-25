Лондон официально возложил на президента Путина личную ответственность за отравление Скрипалей. В Кремле убеждают, что не причастны

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Президент России Владимир Путин несет личную ответственность за отравление в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, объявил курирующий вопросы безопасности заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес.

По его словам, именно Путин как глава государства «контролирует, финансирует и направляет» военную разведку России (ГРУ), сотрудники которой подозреваются в отравлении своего бывшего коллеги и его дочери.

Уоллес добавил, что Британия будет противостоять враждебным действиям Кремля, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на Associated Press.

Заявление замминистра британского МВД последовало на следующий день после официального объявления премьером Великобритании Терезы Мэй, что бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили сотрудники ГРУ , действовавшие по приказу Кремля.

Как заявила Мэй, выступая в парламенте, санкция на это отравление в Солсбери была получена от высшего руководства России. «На основании проведенного расследования правительство делает вывод, что двое граждан, имена которых назвала полиция и прокуратура, являются сотрудниками российской военной разведки, ГРУ», — сказала она, добавив, что «это не была просто преступная операция», а она была «одобрена за пределами ГРУ, на высшем уровне российской власти».

Британский премьер назвала действия ГРУ угрозой всем гражданам Британии и всем ее союзникам и призвала предпринять коллективные меры против российского военного ведомства. «Я подозреваю, что они хотели дать сигнал тем русским, которые живут за границей и которые были вовлечены в дела, связанные с российскими властями. Но именно России предстоит объяснить, что произошло в Солсбери», — сказала премьер.

Британская прокуратура, назвавшая имена и опубликовавшая фотографии подозреваемых в нападении — Александра Петрова и Руслана Боширова, издала европейские ордеры на их арест.

Отвечая на обвинения премьера Британии и замминистра МВД, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, 6 сентября, что Москва непричастна к событиям в Солсбери ни на каком уровне. Он назвал обвинения в адрес официальных российских лиц недопустимыми, сообщает ТАСС.

«Мы неоднократно заявляли и можем подтвердить официально еще раз: Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери, Россия никоим образом не причастна», — сказал представитель Кремля, комментируя информацию, озвученную Лондоном.

«Для нас являются недопустимыми какие-либо обвинения в адрес российского руководства», — продолжил Песков, подчеркнув, что «ни высшее руководство России, ни руководство рангом ниже и никакие официальные представители (страны) не имели и не имеют ничего общего с событиями в Солсбери, об этом не может идти и речи», — заключил пресс-секретарь президента РФ. «Какие-либо предположения на этот счет или обвинения являются недопустимыми», — еще раз подчеркнул Песков.

Представитель МИД России накануне заявила, что фото и имена подозреваемых Москве «ничего не говорят». И что Россия всегда получала отказ или молчание в ответ на просьбу предоставить данные о ходе расследования по делу Скрипалей.

NEWSru.com