Лондон возмутился термином «колония» который ЕС употребил для Гибралтара

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Правительство Великобритании возмутилось термином «колония» в отношении Гибралтара, который использовал Европейский Союз в своем официальном документе. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщает Sky News.

Соответствующий термин появился в сегодняшнем решении послов ЕС относительно будущего безвиза для британцев.

Документ перечисляет британские территории, граждане которых имеют право на безвизовый въезд в ЕС после Brexit.

В отношении Гибралтара в документе сделано примечание: «колония Британской Короны». Также указано, что между Испанией и Британией существует спор относительно суверенитета над Гибралтаром.

В ответ на это представитель премьер-министра Великобритании заявил, что «абсолютно недопустимо описывать Гибралтар таким образом».

«Гибралтар не является колонией, и это совершенно неприемлемо — называть его так. Гибралтар является полноценной частью британской семьи и имеет зрелые и современные конституционные отношения с Великобританией», — сказал он.

korrespondent.net