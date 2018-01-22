LRT реформирует портал, редактор усматривает угрозы

Руководство литовского радио и телевидения Lietuvos radijo ir televizija ( LRT ) прибегло к мерам реформирования портала новостей lrt . lt – о нем будет заботиться вновь создаваемый Департамент по интернету LRT.

Инициаторы говорят, что реформа позволит лучше использовать технологии для улучшения содержания и распространения. Однако главный редактор порта Владимирас Лаучюс утверждает, что реформа не была согласована с редакцией lrt . lt , роль журналистики обесценивается.

Уже идет поиск работников

Пресс-секретарь LRT Виргиния Бунявичюте сообщила BNS , что одной из новинок реформы будет создание нового Департамента LRT по Интернету.

“Новый департамент потребовалось создать после того, как интернет был признан важным средством информирования и образования потребителей, которое также как и радио, и телевидение, обладает возможностью формировать стратегию своего содержания. Мы заметили, что если трактовать портал lrt . lt как часть Департамента коммуникаций и права, то все осложняется. При получении большей свободы и гибкости, а также при предоставлении больших возможностей действия, учтя, что интернет-контент LRT создают талантливые журналисты, было решено создать новый интернет-департамент LRT “, – отметила В. Бунявичене в присланном BNS комментарии.

По ее словам, новый департамент должен будет учитывать современные тенденции СМИ и меняющийся подход потребителей.

“Функцией интернет-департамента будет не только создание уникального содержания для портала lrt . lt , социальных сетей и обновленных мобильных приложений, или совершенствование существующей инфраструктуры интернет-СМИ LRT . Мы также надеемся обеспечить и слаженное сотрудничество между отдельными департаментами LRT . Осознавая, что содержание должно быть адаптировано для отдельных масс-медия, мы будем стремиться к общности. Например, внутренние и внешние продюсеры, создающие для для ТВ и радио, отныне должны будут приспособиться и к различным медиа-каналам LRT “, – пояснила В. Бунявичюте.

Она также сообщила, что в новый департамент сейчас ищут шесть новых работников, в будущем их количество планируется увеличить. В. Бунявичюте сказала BNS , что не может указать инвестиции, которые требуются для реформы портала.

В. Лаучюс: реформа – унижение портала

Главный редактор портала lrt . lt В. Лаучюс сообщил BNS , что публично информация о реформе была предоставлена и с ней ознакомилась редакция портала 12 января, хотя сама реорганизация планировалась значительно раньше.

“Реорганизация осуществляется без согласования со мной и редакцией lrt . lt . Руководство LRT официально представило ее результат 12 января в окончательном и неоспоримом виде, по сути, отказавшись что-либо менять в ней или обсуждать возможные изменения. Нам было сказано, что будет так, и все свои мнения мы можем держать при себе”, – комментировал В. Лауюс.

По его словам, пообещали, что портал станет полноценным с радио или телевидением, однако на самом деле был превращен в технический отдел одной из групп.

“Техническая категория была поставлена выше журналистской, а техническое управление – выше важнейшей ценности – содержания и авторов портала. Я считаю, что такое решение противоречит привычной структуре подчиненности любых интернет-СМИ. Иными словами, СМИ было унижено, хотя публично заявляют, что все делается во благо интернет-портал”, – сказал главный редактор.

Он беспокоится по поводу того, что после реформы на портале может появиться содержание партнеров, на которое у него не будет никакого влияния. В. Лаучюс утверждает, что сейчас в портале работают 15 человек.

Сам В. Лаучюс отметил, что из-за реформы не намерен покидать занимаемый пост, однако признал, что в последние недели испытал со стороны представителей руководства LRT “определенные проявления давления”.

В последнее время большое внимание привлекает решение сейма начать парламентское расследование финансовой деятельности LRT .

BNS

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