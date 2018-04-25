Лучшие блюда немецкой кухни

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Рулька с тушеной капустой

Рулька свиная (1,5 кг) — 1 шт., тимьян — 10 г, розмарин — 1/2 ч. л., пиво — 1 л, перец черный горошком — 6 шт., гвоздика — 3 шт., масло сливочное — 30 г, капуста квашеная — 250 г, масло растительное — 2 ст. л., яблоки — 1 шт., апельсины — 1/2 шт., томатная паста — 1 ст. л., лавровый лист — 1 шт., перец черный молотый, соль.

Для подачи: редис — 4 шт., огурцы — 1 шт.

В большой кастрюле вскипятить 1 л воды, влить пиво, добавить тимьян, розмарин, перец горошком, гвоздику. Поместить в кастрюлю рульку, накрыть крышкой и тушить в течение 2 часов. Затем мясо извлечь, смазать растопленным сливочным маслом, поместить на противень и запекать в духовке до румяной корочки в течение 30 минут при температуре 200 °C. Капусту обжарить в растительном масле, влить 100 мл воды, положить лавровый лист, посолить, поперчить и тушить в течение 10 минут. После этого добавить томатную пасту, нарезанное соломкой яблоко и сок половины апельсина. Накрыть крышкой и тушить еще 10 минут. Подавать со свежими овощами.

Айнтопф «Пихельштайн» — густой суп

Свинина — 300 г, говядина — 300 г, сало — 60 г, картофель — 500 г, морковь — 200 г, сельдерей (стебель) — 150 г, сельдерей (корень) — 150 г, фасоль стручковая — 150 г, лук репчатый — 1 шт., перец черный молотый, соль.

Мясо нарезать небольшими кусочками. Сало растопить на глубокой сковороде и поджарить мясо со всех сторон. Затем влить 500 мл воды, довести до кипения, кипятить в течение нескольких секунд и снять с огня. Морковь, сельдерей, фасоль, лук нарезать небольшими кусочками и соединить в отдельной посуде. В кастрюлю выложить треть мяса, посолить и поперчить. Затем — треть нарезанных овощей, посолить и поперчить. Повторить слои два раза. Картофель нарезать кубиками и уложить сверху. Посолить, поперчить и залить жидкостью из сковороды. Довести до кипения, накрыть крышкой и тушить в течение 1,5 часов, не перемешивая.

Maultaschen — жареные пельмени

Для теста: мука — 400 г, яйца — 4 шт., масло оливковое — 4 ч. л., соль — 1 ч. л.

Для начинки: шпинат — 360 г, говядина — 180 г, сливки 20-процентные — 54 г, лук репчатый — 1,5 шт., бекон сырокопченый — 60 г, яйца — 1 шт., масло оливковое — 1 ст. л., чеснок — 2 зубчика, сухари — 25 г, сахар — 1/2 ч. л., майоран сушеный — 1/2 ч. л., мускатный орех — 1/2 ч. л., перец черный молотый, соль.

Для приготовления: масло растительное — 4 ст. л.

Муку просеять, сделать углубление в центре, вбить желтки, белки сохранить в отдельной посуде. Добавить в муку 150 мл холодной воды, масло и соль. Замесить эластичное тесто, скатать 4 колобка, завернуть в пленку и на 40 минут убрать в холодильник. Мясо, лук и бекон прокрутить через мясорубку. Добавить измельченный чеснок, посолить, поперчить. Сухари замочить в сливках. Шпинат залить кипятком на 3 минуты, откинуть на дуршлаг, измельчить, вбить яйцо, всыпать сухари, мускатный орех, сахар и майоран. Посолить, добавить к мясу и пропустить через мясорубку, скатать из фарша небольшие шарики и поместить на 30 минут в холодильник. Колобки из теста тонко раскатать в виде длинных прямоугольников шириной примерно 10 см, обрезать лишнее. Нижний длинный край смазать взбитым белком. В середину каждого прямоугольника выложить ряд шариков начинки на расстоянии 3 см друг от друга. Завернуть на начинку сначала сухую часть полосы, затем — промазанную белком. Уплотнить тесто в промежутках и разрезать. Готовые пельмени обжаривать на разогретой сковороде в масле до образования корочки.

Колбаски с капустой

Фарш говяжий — 250 г, фарш свиной — 250 г, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 4 зубчика, мускатный орех — 1/2 ч. л., петрушка — 1/2 пучка, хлеб белый — 75 г, молоко — 75 мл, сало — 25 г, яйца — 1 шт., перец черный молотый, соль, черева говяжья (натуральная оболочка) — 2 м.

Для подачи: капуста квашеная — 500 г.

Белый хлеб замочить в молоке. Лук мелко нарезать и обжарить на сале до золотистого цвета. Чеснок и петрушку измельчить. Соединить свиной и говяжий фарш, хлеб, лук, чеснок, петрушку и яйцо. Перемешать, посолить, поперчить, добавить мускатный орех. Череву промыть и наполнить фаршем. Перевязать оболочку шпагатом через каждые 20 см, разрезать на колбаски, проколоть каждую в двух местах и опустить на 10 минут в кипящую воду. Выложить на противень, смазанный салом, свернуть спиралью, закрепить шпажкой. Запекать в течение 25 минут при температуре 200 °C. На стол подавать вместе с квашеной капустой.

Шварцвальдский торт «Черный лес»

Для бисквита (на форму диаметром ~ 24 см): мука — 100 г, сахар — 7 ст. л., какао-порошок — 30 г, яйца — 6 шт., масло сливочное — 80 г, соль.

Для начинки и пропитки: вишня без косточек — 400 г, сахар — 2 ст. л., ликер — 30 г. Для крема: сливки 35-процентные — 500 мл, сахар — 6 ст. л., крахмал — 1 ч. л. Для украшения: шоколад горький (58-процентный и выше) — 100 г, коктейльная вишня.

Яйца взбить с сахаром. Муку соединить с какао-порошком, просеять, добавить во взбитые яйца в три приема, влить растопленное масло, посолить и перемешать. Поместить в форму, поставить в духовку, разогретую до 180 °С, и выпекать в течение 30 минут. Готовый бисквит остудить, разрезать на два коржа. Вишню засыпать сахаром и оставить на 3 минуты. Слить сок в отдельную кастрюлю, довести до кипения. Добавить вишню, ликер, варить 3 минуты. Сироп слить, остудить и пропитать им коржи. Вишню отложить. Сливки охладить, 400 мл взбить с 5 ст. л. сахара. На нижний корж выложить треть крема, вишню из сиропа и еще одну треть. Накрыть вторым коржом, верх и бока торта обмазать кремом, охладить. Украсить торт коктейльными вишнями, тертым шоколадом и розетками из 100 мл сливок, взбитых с 1 ст. л. сахара с добавлением крахмала.