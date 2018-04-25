Лучшие из лучших

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Литовская федерация футбола подвела итоги 2018 футбольного года, наградив лауреатов сезона. Церемония награждения прошла в Вильнюсском театре “Vaidilos”. В торжественном мероприятии приняли участие Президент Литовской Республики Валдас Адамкус, представители литовских футбольных клубов, тренеры, игроки, легендарные футболисты и другие представители футбольного сообщества.

Участников приветствовали Президент Литовской федерации Томас Данилявичюс и Генеральный секретарь Эдгарас Станкявичюс.

Лучшим игроком впервые признан нападающий национальной сборной и польского клуба «Ягеллония» (Белосток) Арвидас Новиковас. Он собрал больше всего голосов в соперничестве с двумя другими финалистами — капитаном сборной Литвы, нападающим московского «Динамо» Федором Черных и выступающим в Израиле за хайфский «Хапоэль» вратарем сборной Литвы Эрнестасом Шеткусом.

Лучшей футболисткой прошедшего года названа Вестина Невердаускайте, представляющая шяуляйский клуб «Гинтра-Университетас». На финишной прямой она обошла Грету Каселите и Камиле Вайчюлайтите. Последняя получила приз как лучший бомбардир национального первенства.

Лучшим бомбардиром А-лиги в сезоне-2018 с 23 голами стал румынский нападающий вильнюсского «Жальгириса» Ливиу Антал.

Игроком А-лиги в 2018 году признан защитник мариямпольской «Судувы» Овидиюс Вербицкас.

Лучшим молодым литовским футболистом назван 18-летний Юстинас Маразас, защищавший в прошедшем сезоне цвета «Тракай», а теперь перебравшийся в плоцкую «Вислу». Аналогично лучшей молодой футболисткой признана Люция Вайтукайтите, выступавшая за испанскую «Севилью».

Второй год подряд лавры тренера года в Литве получает казахстанский специалист и наставник чемпионов Литвы («Судува») Владимир Чебурин.

Автором самого красивого гола признан Роландас Баравикас за мяч, забитый им в составе сборной в ворота Черногории в матче Лиги наций УЕФА.

Победителей в номинациях «Лучшие игроки года» и «Лучшие молодые футболисты» определяли как эксперты (СМИ, клубы, представители ЛФФ и региональных федераций), так и болельщики.

Не забыли отметить и ветеранов. Альмантаса Лаужадиса наградили за вклад в историю литовского футбола, а известный специалист, экс-тренер «Жальгириса» и сборной Литвы Беньяминас Зелькявичюс получил награду «За заслуги в литовском футболе».

Также была определена символическая сборная столетия литовского футбола. В нее вошли: вратарь Гинтарас Стауче, защитники Дейвидас Шемберас, Вайдотас Житкус, Кястутис Латожа, Арвидас Янонис, полузащитники Вячеслав Сукристов, Станисловас Данисявичюс, Пятрас Глоденис, нападающие Эдгарас Янкаускас, Вальдас Иванаускас и Арминас Нарбековас. Тренером символической сборной Литвы-100 стал отметивший недавно 75-летие Беньяминас Зелькявичюс.

Подготовлено по сообщениям СМИ