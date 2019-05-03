Лучшие майские мероприятия в столице

Международный фестиваль современного танца «Новый Балтийский танец»

2 – 12 мая

www.newbalticdance.lt

Международный фестиваль современного танца «Новый Балтийский танец» («Naujasis Baltijos šokis») – крупнейшее мероприятие подобного рода в Балтийских странах. Организуемый уже более чем десятилетие фестиваль стал неотъемлемой частью культурной жизни Вильнюса и ежегодно предоставляет общественности Литвы возможность познакомиться с новейшими тенденциями танца страны и мира.

Цель фестиваля – познакомить зрителей в Литве с процессами современного танца, происходящими в нашей стране и за границей, показать направления его развития, а также поощрять хореографов Литвы к поиску новых идей и средств их выражения, оказывать влияние на развитие и разнообразие современного литовского танца.

Выставка «Дни вина»

3 – 4 мая

www.vynodienos.lt

Выставка «Дни вина» является крупнейшей международной выставкой вин в странах Балтии, привлекающей более 3800 посетителей. В работе выставки принимают участие литовские импортеры вина, иностранные виноделы, продавцы продуктов для гурманов и винных аксессуаров. Также на выставке проходят тематические дегустации и семинары, которые проводят эксперты вина, виноделы, знаменитые лекторы со всего мира. Посетителей выставки ожидают мероприятия, еще не виданные в Литве и соседних странах, и почти вдвое выросшее число участников, которые представят вина высшей категории и прочие напитки – японское саке, кофе, пиво. Продавцы продуктов для гурманов предложат сыр, масло, выпечку и многое другое.

Неделя дизайна

6 – 12 мая

www.dizainosavaite.lt

Проходящая в формате фестиваля «Неделя дизайна» как совокупность мероприятий и экспозиций предназначена для того, чтобы познакомить общественность и специалистов с творчеством и новейшими работами дизайнеров, дать возможность увидеть лучшие объекты дизайна известных мировых производителей. Данный формат известен во всем мире: только в Европе свои недели дизайна организуются в 36 городах, среди которых – Лондон, Милан, Берлин, Барселона и другие.

День уличной музыки

18 мая

www.gmd.lt

В третью субботу мая тысячи людей в Литве выходят музицировать на улицы. «День уличной музыки» – это праздник, объединяющий всех, кто говорит на самом универсальном в мире языке – языке музыки. Откликнувшиеся на призыв музыканта и актёра А. Мамонтоваса любители и профессиональные музыканты выйдут во дворы, на улицы, скверы и площади Вильнюса. Вооружившись самыми разнообразными музыкальными инструментами, они будут играть рок, классику, джаз, авангард, фольклор, выбивать африканские ритмы. Этот деньвовлекает все города и городки Литвы в праздник свободного творчества, общения музыкантов и общества.

Фольклорный фестиваль «Звучат, звучат гусли»

21 – 26 мая

www.ssk.lt

21–26 мая в вильнюсском старом городе пройдёт один из самых старинных фольклорных фестивалей в Литве «Звучат, звучат гусли» («Skamba skamba kankliai»).

Фестиваль, история которого насчитывает уже 46 года, своих преданных и новых посетителей, как всегда, встретит огромным количеством разнообразных мероприятий. В программе фестиваля этого года их более 30 – от уютных встреч с хранящими традиции деревенскими музыкантами до проектов в стиле фолк-джаз, от кинофестиваля до ночных вечеринок с танцами до утра, от концертов традиционных литовских капелл до выступлений иностранных гостей.

Традиционно во время фестиваля состоится ярмарка народных мастеров и хранителей кулинарного наследия. Жителям и гостям Вильнюса будет представлено живое народное искусство, старинные ремёсла, особенности культуры нашей страны.

We Run Vilnius

26 мая

www.werunvilnius.lt

Это крупнейший весенний забег в Литве, в котором свои силы испытают профессиональные спортсмены, любители и даже самые маленькие бегуны. Праздник бега, который объединяет всех пропагандистов активного образа жизни.

Международная ярмарка современного искусства «ArtVilnius‘19»

30 мая – 2 июня

www.artvilnius.com

Четыре дня искусства и неожиданных открытий в компании творческих личностей со всего мира. Международная ярмарка современного искусства «ArtVilnius‘19» уже в девятый раз приглашает в LITEXPO. Самое крупное мероприятие в странах Балтии, посвященное визуальным искусствам, в этом году предлагает посетителям обширную программу: сотни художников, тысячи интригующих произведений, особенные встречи со звездами в мире искусства, интересные дискуссии и привлекательная эдукационная программа.

www.vilnius-events.lt