Лучшие — Р. Мейлутите и А. Гуджюс

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В столичном концертном зале Compensa накануне Рождества прошла церемония награждения главной спортивной номинации Литвы — LTeam 2018. Лучшими спортсменами по итогам уходящего 2018 года стали Андрюс Гуджюс и Рута Мейлутите.

Дискобол Андрюс Гуджюс выиграл главную номинацию «Спортсмен года» второй год подряд. В этом году он выиграл золото чемпионата Европы и занял второе место в общем зачете «Бриллиантовой лиги».

На титул лучшего спортсмена года также претендовали пловец Данас Рапшис, байдарочник Артурас Сея, гребец Миндаугас Гришконис и тяжелоатлет Жигимантас Станулис.

«Спортсменкой года» после перерыва названа пловчиха Рута Мейлутите. Хотя в 2018 году «золотой рыбке» и не удалось похвастаться большими победами, тем не менее серебро с последнего мирового первенства в китайском Ханчжоу она привезла и остается одной из самых любимых спортсменок страны.

В борьбе за звание самой-самой Рута опередила легкоатлетку Ливету Ясюнайте (бронза на чемпионате Европы — 2018 в метании копья) и велогонщицу Симону Крупецкайте (бронза на чемпионате мира — 2018 в кейрине).

Номинацию «Мужская команда года» выиграл квартет гребцов — Роландас Мащинскас, Саулюс Риттер, Довидас Нямяравичюс и Ауримас Адомавичюс. В четверке парной в Глазго они стали вице-чемпионами Европы-2018.

В номинации «Женская команда года» главный приз достался представительницам академической гребли. Это Милда Валчюкайте и Ева Адомавичюте, которые в двойке парной выиграли бронзу чемпионата Европы-2018 в Глазго.

«Тренером года» среди мужчин назван Вацлавас Кидикас — наставник дискобола Андрюса Гуджюса. В женской номинации эту награду выиграла наставница пловца Данаса Рапшиса — Ина Пайпелене.

Номинация «Прорыв года» досталась байдарочнику Артурасу Сейе. За прошедший год 22-летний спортсмен собрал целый ряд наград — серебро чемпионата Европы — 2018 в Белграде и чемпионата мира — 2018 в португальском Монтемор-у-Велью, а также золото юниорского мирового первенства в Пловдиве. И это все, не считая призовых мест на этапах Кубка мира и в других престижных турнирах.

Все награды присуждались в соответствии с решениями Национального олимпийского комитета Литвы, а также ассоциаций спортсменов и тренеров Литвы. Их мнение составляло 70% общего решения, еще 30% дало голосование общественности.

Только в номинации «Самый популярный спортсмен года» победитель определялся исключительно народным голосованием. И таковым стал лучший профессиональный боксер Литвы Эгидиюс Каваляускас. Правда, сам обладатель титула Интерконтинентального чемпиона по версии WBO в полусреднем весе на церемонии не присутствовал, но с помощью видеосвязи поблагодарил всех за выбор в его пользу.

В номинации оценивались достижения спортсменов с 1 декабря 2017 года до 1 декабря 2018 года. Атлеты, отличившиеся в декабре этого года, будут претендовать на титул в следующем году.

Одним из наиболее эмоциональных моментов вечера стало вручение олимпийской бронзовой медали легкоатлетке Аустре Скуйите. В 2012 году на Играх в Лондоне она заняла пятое место в семиборье, но позже из-за положительных допинг-проб были дисквалифицированы стоявшие выше российская и украинская легкоатлетки.

И вот спустя шесть с лишним лет Скуйите получила заслуженную медаль. Спортсменка даже расплакалась, поскольку собравшиеся в зале Compensa по достоинству оценили результат Аустры и устроили ей овацию.

В коллекции Аустры уже имеется олимпийская медаль — серебро Игр-2004 в Афинах.

Информация «ЛК»