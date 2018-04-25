Лучшие условия жизни гарантируют Вильнюс, Каунас, Неринга, Клайпеда

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Лучшие условия для жизни обеспечивают самоуправления городов Вильнюс, Каунас, Неринга и Клайпеда, а также районные самоуправлениях этих городов, показало расследование.

В составленном Вильнюсским институтом политического анализа индексе благосостояния самоуправлений Литвы на основании данных официальной статистики 2017 года оценивались пять показателей: социальная и физическая безопасность, жизнеспособная экономика, качественное образование и здоровая демография.

Физическую безопасность, как показало исследование, кроме городских самоуправлений Вильнюса, Каунаса и Шяуляй, лучше обеспечивают самоуправления западной части Литвы, более высокий уровень социальной защиты — Вильнюс, Каунас, Клайпеда. Возможности получения образования получили самые высокие оценки тоже в Вильнюсе, Каунасе, немного отстают в этом плане самоуправления Шяуляй, Клайпеды, Панявежиса.

«По экономическим возможностям Вильнюс пока является исключительным магнитом, и эта исключительность в этом месте самая большая», — сказал социолог Гинтарас Шумскас, говоря о жизнеспособности экономики.

В этой категории обобщены показатели конкурентоспособности, привлекательности инвестиций, средней зарплаты, числа предприятий, прямых зарубежных инвестиций.

Хуже всего по всем показателям в индексе оценены следующие десять самоуправлений: Зарасайского, Лаздияйского, Игналинского, Калварийского, Кельмесского, Купишкского, Алитусского, Аникщяйского, Биржайского районов.

По словам составителей индекса, эти самоуправления совпадают с очертаниями составленной Службой спецрасследований «карты непотизма Литвы».

BNS