Lufthansa ради выборов Европарламента перекрасила самолет

Немецкая авиакомпания Lufthansa перекрасила один из своих самолетов Airbus A320 в специальную ливрею с целью повысить явку на выборах в Европарламент, которые пройдут с 23 по 26 мая, сообщает avianews.com.
Большая надпись Say yes to Europe (Скажи да Европе) расположена на фюзеляже в месте, где обычно написано название авиакомпании. Рядом с надписью размещен большой флаг Евросоюза.
«Сейчас как никогда стоит вопрос о необходимости занять позицию, взять ответственность и укрепить идею объединенного и свободного континента», — заявил глава Lufthansa Карстен Шпор.
По его словам, инициативой Say yes to Europe авиаперевозчик призывает всех европейцев сказать «да» Европе и принять участие в выборах в Европарламент.
Кроме специальной ливреи для продвижения идей объединенной Европы Lufthansa также намерена добавить флаг Евросоюза на свои самолеты. Он будет размещаться в хвостовой части самолетов рядом с регистрацией и флагом Германии.
Ранее на самолетах немецкого авиаперевозчика был только флаг Германии.
Напомним, что выборы в Европарлмент пойдут 23-26 мая. По данным национальных соцопросов, проведенных по заказу Европарламента, альянс проевропейских партий получит абсолютное большинство на выборах в Европарламент в следующем месяце. При этом представительство евроскептиков занодательном собрании ЕС незначительно вырастет.
Отсрочка Brexit позволит Великобритании принять участие в этом голосовании.