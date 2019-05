Lufthansa ради выборов Европарламента перекрасила самолет

🔊 Воспроизвести

Немецкая авиакомпания Lufthansa перекрасила один из своих самолетов Airbus A320 в специальную ливрею с целью повысить явку на выборах в Европарламент, которые пройдут с 23 по 26 мая, сообщает avianews.com.

Большая надпись Say yes to Europe (Скажи да Европе) расположена на фюзеляже в месте, где обычно написано название авиакомпании. Рядом с надписью размещен большой флаг Евросоюза.