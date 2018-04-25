Lufthansa заявила о невиновности в поломке самолета Меркель

🔊 Воспроизвести

Авиакомпания Lufthansa отрицает свою причастность к инциденту с правительственным лайнером Airbus А340 Konrad Adenauer, из-за проблем с которым канцлер Германии Ангела Меркель не смогла вовремя прилететь на саммит G20 в Аргентину. Заявление перевозчика было распространено в четверг, 27 декабря, телеканалом ARD.

«Компания всегда придерживалась всех авиационных правил, в том числе в области документации», — заверил представитель авиакомпании Йенс Крюгер.

Указано, что причастность Lufthansa к инциденту отбросило тень и на Министерство обороны Германии, которое обслуживает правительственные лайнеры.

«Самолет всегда был в надлежащем состоянии, а безопасность на борту всегда была гарантирована», — заявил пресс-секретарь ведомства.

Ранее журнал Spiegel сообщил, что Lufthansa ответственна за вынужденную посадку Konrad Adenauer 29 ноября. Издание ссылалось на конфиденциальный отчет управления авиационной безопасности бундесвера.

Журнал утверждает, что в 2009 году авиакомпания модернизировала лайнер и после этого обслуживала его, в частности, в 2010 году обновляла систему связи самолета. Однако, по данным издания, перевозчик не сообщил пилотам и Airbus об этом обновлении. Согласно отчету, это привело к неспособности экипажа справиться с неисправностью.

Напомним, самолет Ангелы Меркель во время полета на саммит G20 в Буэнос-Айресе совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. В результате инцидента канцлер опоздала на встречу и прилетела на саммит регулярным пассажирским рейсом. После этого Минобороны Германии заявило, что для канцлера будут закуплены новые самолеты.

korrespondent.net