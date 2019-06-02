Лукишкская тюрьма освобождается

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В Лукишкскую тюрьму-следственный изолятор уже не привозят новых арестантов, кроме того, из тюрьмы планируется переселить до 70 заключенных.

В настоящее время в Лукишкской тюрьме находятся 473 человека – 223 осужденных и 250 арестованных. В начале года в тюрьме содержались 599 человек. Ранее министр юстиции Элвинас Янкявичюс говорил, что всех заключенных планируется переселить из Лукишкской тюрьмы до 31 декабря этого года, что обойдется в 1,5 млн евро.

Здания Лукишкской тюрьмы планируется передать Банку имущества. Он может продать имущество на рынке или осуществить государственный проект, как, например, делает с Вильнюсским дворцом концертов и спорта.

В комплекс Лукишкской тюрьмы входят 6 построек. Здания тюрьмы, больницы, производственное и административные здания и церковь Св. Николая Чудотворца с 2002 года внесены в Регистр культурных ценностей.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ