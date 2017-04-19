Lukoil Baltija обоснованно наказали за бензоколонки

Владеющая в Литве одной из крупнейших сетей бензоколонок фирма Amic Lietuva (прежде – Lukoil Baltija) за то, что переняла контроль на 15-ю автозаправочными станциями без разрешения Совета по конкуренции была наказана обоснованно, решил суд.

Главный административный суд Литвы во вторник окончательно отклонил жалобу Amic Lietuva – фирма обязана заплатить 3,298 млн евро штрафа.

В мае 2014-го Совет по конкуренции назначил Amic Lietuva штраф в размере 3,423 млн евро за то, что эта фирма в 2003 г., не известив Совет по конкуренции, от обанкротившейся компании Lietuvos kuras переняла 15 АЗС.

Весной прошлого года российский концерн Lukoil сеть из примерно 230 АЗС в Литве, Латвии и Польше продал австрийской компании Amic Energy Management. Управление бензоколонками в Литве и Латвии было передано косвенно связанной с И.Палейчиком фирме Viada LT (бывшая Luktarna). В декабре прошлого года Lukoil Baltija была переименована в Amic Lietuva.

BNS

Метки: Amic Lietuva, Lukoil Baltija, бензоколонки, Литва