  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.04.19 Текущий номер: N15 (1155) 13 апреля
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Lukoil Baltija обоснованно наказали за бензоколонки

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 19, 13:00   |   Комментариев: 0

Владеющая в Литве одной из крупнейших сетей бензоколонок фирма Amic Lietuva (прежде – Lukoil Baltija) за то, что переняла контроль на 15-ю автозаправочными станциями без разрешения Совета по конкуренции была наказана обоснованно, решил суд.

Главный административный суд Литвы во вторник окончательно отклонил жалобу Amic Lietuva – фирма обязана заплатить 3,298 млн евро штрафа.

В мае 2014-го Совет по конкуренции назначил Amic Lietuva штраф в размере 3,423 млн евро за то, что эта фирма в 2003 г., не известив Совет по конкуренции, от обанкротившейся компании Lietuvos kuras переняла 15 АЗС.

Весной прошлого года российский концерн Lukoil сеть из примерно 230 АЗС в Литве, Латвии и Польше продал австрийской компании Amic Energy Management. Управление бензоколонками в Литве и Латвии было передано косвенно связанной с И.Палейчиком фирме Viada LT (бывшая Luktarna). В декабре прошлого года Lukoil Baltija была переименована в Amic Lietuva.

BNS

Метки:  , , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

﻿