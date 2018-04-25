Luminor уволит в Литве 420 работников

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Один из крупнейших банков в Литве Luminor, окончательно объединившийся в Балтийских странах в начале этого года и меняющий модель деятельности, намерен уволить в 2019 году в Литве 420 работников.

В Эстонии и Латвии количество работников сократится соответственно на 130 и на 250. Сейчас у Luminor в Литве 1300 сотрудников, а в целом в Балтийских странах – около 3 тыс. человек.

«Упрощенная модель деятельности позволит нам сократить расходы и инвестировать больше средств в новые решения. Сокращение размера организации будет осуществляться этапами в течение всего 2019 года», – отметил в пресс-релизе глава литовского отделения Luminor Андрюс Начаюс.

В результате изменения модели деятельности не остается дублирующих должностей, которых уровней руководства, будет оптимизирована деятельность, активизируются инвестиции в технологические решения.

Еврокомиссия разрешила крупнейшему холдигу фондов частных капиталов Blackstone Group приобрести банк Luminor. Сделка еще должна быть одобрена Европейским Центробанком.

Банк Luminor был создан в 2017 году путем объединения деятельности банков Nordea DNB bank в Балтийских странах. Основанная в Эстонии штаб-квартира управляет отделениями банка в Литве и Латвии.

BNS