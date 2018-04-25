Лувр в 2018 году посетили 10 млн человек

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В Лувре в 2018 году побит рекорд посещаемости — музей в Париже принял 10,2 млн посетителей, что на 25% больше по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает французская радиосеть France Info.

По словам директора музея Жана-Люка Мартинеса, это число является беспрецедентным для международного музея изобразительных искусств и антиквариата. В заявлении, размещенном на сайте Лувра, сообщается, что сегодня ни один музей в мире не достиг такого высокого показателя посещаемости.

Рекорд, по мнению директора Лувра, обусловлен восстановлением международного туризма в Париже после спада посещаемости на 30%, который наблюдался в последние годы из-за атак террористов. Минувший год для музея ознаменовался резким увеличением числа иностранных посетителей, которые составляют почти три четверти всего числа экскурсантов.

В основном это туристы из США, Китая, Европейского союза и Бразилии. Предыдущий рекорд посещаемости Лувра был зафиксирован в 2012 году, тогда музей посетили 9,7 млн человек.

belta.by