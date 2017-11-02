Любая случайность исключена

Первый реактор возводимой под Островцом Белорусской АЭС сдадут в эксплуатацию только через два года — к концу 2019–го. Второй — 1 июля 2020–го. Специалисты гарантируют высочайший уровень безопасности станции, подкрепляя свою уверенность самыми прогрессивными технологиями. Тем не менее, хотя вероятность нештатной ситуации близка к нулю, как действовать в том или ином случае персонал АЭС знает уже сейчас. Причем до мельчайших нюансов. Недавние учения по реагированию на радиационные аварии это подтвердили.

Легенду для учений выбрали заведомо немыслимую: серьезные внештатные ситуации произошли сразу на трех атомных электростанциях в регионе — под Островцом, на Ровенской в Украине и Смоленской на территории России. Заместитель Премьер–министра Беларуси Владимир Семашко при этом оговаривается: вероятность возникновения ЧП на БелАЭС в 10.000 раз меньше, чем на Чернобыльской. Однако учения, говорят спасатели, на то и учения, чтобы отработать даже самый фантастический сценарий. Как будут разворачиваться в этом случае события, какие действия предпримут местные власти, спасатели, медики и остальные необходимые в такой момент службы, на днях можно было увидеть воочию.

С внештатными ситуациями персонал АЭС разбирался буднично. В специально возведенном вблизи станции учебно–тренировочном центре на установленных тренажерах блочного пульта управления всевозможных инцидентов для них смоделировали более сотни. Непосредственно к атомной электростанции подогнали базирующуюся в находящейся поблизости аварийно–спасательной части технику — около 10 единиц. Какая из них наиболее эффективная? Сотрудники МЧС объясняют: смотря при каких ситуациях. Всемогущих «универсалов», которые пригодятся в любом случае, два: пожарная автоцистерна, способная доставить к месту ЧП одновременно 10 тонн воды, а также автомобиль химической и радиационной защиты.

В подобных маневрах, вполне понятно, разумно задействовать и местных жителей. В Островецком райисполкоме замечают: в ближайших к атомной электростанции окрестностях находятся 8 деревень, где проживают 183 человека. Пошаговые инструкции, что делать, если вдруг по округе внезапно раздастся громкая сирена, они получили давно. Вдобавок каждому выдан специальный защитный комплект. Официальный представитель МЧС Виталий Новицкий комментирует:

— Но чтобы не создавать местным жителям дополнительные неудобства, эвакуацию все же решили отработать с привлечением статистов. В организованном неподалеку медицинском пункте они смогут получить средства защиты, пройти йодную профилактику, обратиться за помощью к психологу. А затем направиться в пункт временного размещения, площадкой для которого стала Островецкая гимназия. Эвакуированных там обеспечат одеждой, накормят, разместят на ночь и окажут психологическую помощь. Отдельный пункт программы — эвакуация скота…

Заместитель Премьер–министра Владимир Семашко подвел итоги: МЧС и другие ведомства показали абсолютно полную готовность к тому, что может случиться только теоретически:

— Это отметили все наблюдатели, участники и гости. Мы показали, что специалисты — как выпускники наших вузов, так и приглашенные со стороны, с опытом работы, — готовы к действиям в реальных условиях. К пуску АЭС мы готовимся серьезно.

Дмитрий УМПИРОВИЧ.

Метки: N44 (1184) 2 ноября