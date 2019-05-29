Любителям кино — гид по вильнюсскому киномиру

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Фильмы рождаются из мечты и заставляют мечтать зрителя. Приготовьтесь – вас ожидает настоящее кинематографическое пиршество, возможность увидеть лучшие, самые новые или самые необычные фильмы со всего мира. Вдохновения и творчества в повседневности много не бывает, так что наслаждайтесь каждым мгновением. Кинофестивали, проходящие в Вильнюсе круглый год, направляют свое внимание на самые разные жанры, на нишевое кино, культуру разных народов и представляют собой поистине изысканный десерт для глаз зрителя. Что смотреть – выбираете вы!

«Кино под звездами»

1-31 августа

Национальный музей, Дворец правителей Великого Княжества Литовского.

www.kinopasaka.lt

Теплым летним вечером совсем не хочется сидеть в душном кинозале. Наслаждайтесь легким ветерком и впечатляющим небом, усыпанным звездами, смотря фильмы прямо под ним. Это возможность увидеть самые интересные фильмы года, знаменитую киноклассику или открыть для себя заново забытые киношедевры.

Международный вильнюсский фестиваль документального кино

9-29 сентября

Кинотеатры Skalvija и Pasaka

www.vdff.lt

Кино часто переносит зрителей в волшебный мир, однако документальные фильмы просто телепортируют нас в реальность другого времени, других жизней. Посетите главный фестиваль документального кино в странах Балтии, и вы увидите, как этот жанр возрождается в историях фильмов, завоевавших международные награды, или посмотрите ретроспективы знаменитых творцов. Поучаствуйте в дискуссиях и откройте для себя ошеломляющие изломы документального жанра.

Вильнюсский международный фестиваль детского и молодежного кино

Дата будет объявлена позже.

www.kidsfestival.lt

Окунитесь в удивительный мир кино о подростках и для подростков – здесь на экране расцветают драмы, смелость, ежедневная борьба и само чудо юности. Голосуйте за лучший фильм и участвуйте в открытых дискуссиях. Программа предлагает фильмы для детей и подростков разного возраста, но люди постарше тоже найдут здесь немало интересного, и, может быть, им это поможет найти общий язык с молодым поколением.

Международный фестиваль документального кино «Неудобное кино» (Nepatogus kinas)

10-20 октября

www.nepatoguskinas.lt

Если вы интересуетесь вопросами прав человека и хотите увидеть, насколько по-разному они реализуются в мире, обязательно посетите этот фестиваль. Единственный в странах Балтии фестиваль подобного рода позволит вам посмотреть, как документальное кино отражает и формирует наше понимание реальности. Билеты на фестивале стоят столько, сколько вы сами решите пожертвовать, так что билеты можно приобрести только на сеансы следующего дня.

Форум европейского кино Scanorama

7-24 ноября

www.scanorama.lt

Отправляйтесь в путешествие по просторам европейского кино – начинайте с классики и дойдите до фильмов наших дней, оценив попутно не только географические акценты, но и многообразие художественного восприятия авторов. Станьте частью ярчайшего международного кинособытия – здесь представлено творчество всей Европы. Вы увидите, какое будущее ждет Балтийские страны – не пропустите конкурсную программу короткометражных фильмов «Новое балтийское кино» (Naujasis Baltijos kinas).

Международный фестиваль анимационных фильмов Tindirindis

Дата будет объявлена позже.

www.tindirindis.lt

Откиньтесь в кресле и позвольте своему внутреннему ребенку насладиться невероятным марафоном анимационных фильмов или порадуйтесь ему всей семьей. Смотрите короткометражные и полнометражные фильмы, эксперименты, дебюты и совершенно поразительные решения. Анимация – не только для малышей. Совершенно нетрадиционными методами и своим мастерством она может помочь в понимании актуальных сегодня тем.

Где можно посмотреть фильмы?

Forum Cinemas Vingis, Вильнюс, пр. Саванорю, 7, www.forumcinemas.lt

Forum Cinemas Akropolis, Вильнюс, ул. Озо, 25, www.forumcinemas.lt

Multikino, Вильнюс, ул. Озо, 18, +370 620 51 558, +370 5 219 5376 www.multikino.lt

Pasaka, Вильнюс, ул. Шв. Игното, 4/3, +370 683 48091 www.kinopasaka.lt

Skalvija, Вильнюс, ул. А. Гоштауто, 2, +370 5 261 0505 www.skalvija.lt

Kino Deli, Вильнюс, ул. А. Сметонос, 4, +370 671 81446 www.kinodeli.lt

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