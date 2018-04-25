Любовь и война

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22 февраля участница Великой Отечественной войны Антонина Николаевна Грибанова отметила свой столетний юбилей. Поздравить Антонину Николаевну с этой знаменательной датой приехал помощник атташе по вопросам обороны Посольства Республики Беларусь в Литве Алексей Александрович Бужан.

В небольшой двухкомнатной квартире Антонины Николаевны, в доме на Лайсвес аллее в Каунасе, он вручил имениннице букет алых гвоздик, поздравления и подарок от посольства Республики Беларусь в Литве. Свою миссию подполковник Бужан выполнил с особым удовольствием. Ведь Антонина Николаевна, командуя расчетом радиолокационной установки, освобождала столицу Республики Беларусь город Минск. За боевые заслуги была награждена медалью «За освобождение Минска». Но этому предшествовали еще три года войны.

С началом Великой Отечественной войны Антонину, второкурсницу сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, направили в Ленинградское военное радиолокационное училище. С приближением фронта училище было эвакуировано в Башкирию. После завершения ускоренного учебного курса молоденькая девушка-лейтенант была направлена на оборону Москвы, в часть воздушного наблюдения, оповещения и связи и назначена начальником пункта обнаружения самолетов противника за несколько десятков километров подлета к столице. Она по слуху уже могла определить тип вражеского самолета. Потом будут длинные дороги войны, которые Антонина прошла вместе с установкой «Редут». После Минска освобождала Литву, Польшу. Войну закончила в Германии, на острове Рюген, в городе Штральзунд.

Особенно запомнился Антонине Николаевне нетипичный для оператора радиолокационной станции случай. Дело было в тридцати километрах от Берлина. Командир части направил девушку в соседнее подразделение исправить неполадки знакомой установки «Редут». Дорога оказалась неближней. Стемнело. В поисках пристанища и спасения от обстрела выбрала дом каменный, основательный. Но в подвале дома неожиданно столкнулась с вооруженным немцем. Властная команда «Хенде хох!» заставила немца бросить автомат. Может быть, сработал инстинкт самосохранения. Война ведь уже проиграна, а жить-то хочется. А дальше как быть ей, задумалась Антонина. Решила вести на улицу, к своим. К счастью, повстречала танкистов, которые ремонтировали траки своего танка. Им и сдала пленного. Потом из части пришла награда — медаль «За боевые заслуги».

Приближался день Победы. Антонина Николаевна уже мечтала о том, как она вернется в родную академию, продолжать учебу. А часть тем временем готовилась к передислокации в Каунас. Все планы вдруг спутала нахлынувшая любовь. Это случилось на танцах в польском городе Штеттин. В свободное от службы время решила заглянуть на танцы. Там встретила свою любовь майора Григория Грибанова, начальника оперативного отдела штаба 3-й танковой дивизии. Три дня встречались. Потом майора Грибанова срочно отправили в командировку. Когда он вернулся, радиолокационные установки были уже зачехлены и готовы к маршу. Майор Грибанов, получив согласие Антонины Николаевны выйти за него замуж, сумел уговорить командира части отпустить ее.

А дальше пошла мирная семейная жизнь. Антонина Николаевна стала хранительницей семейного очага, растила сына и дочь, по возможности сопровождала мужа по местам его службы.

Республиканский комитет организации участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции и Владимир Николаевич Лещенко, председатель Каунасской городской организация ветеранов войны и воинской службы, присоединились к поздравлениям и пожелали Антонине Николаевне здоровья, как можно дольше сохранить бодрость духа, сердечной заботы и любви родных и близких.

Вайгутис СТАНЧИКАС, заместитель председателя Республиканской организации проживающих в Литве участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции,

Вильнюс – Каунас,

специально для «Литовского курьера»