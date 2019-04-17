«Люди мира, будьте зорче втрое!»

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11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, мир скорбел по жертвам чудовищных гитлеровских фабрик смерти. Во время Второй мировой войны на оккупированных Германией территориях Европы действовало 14 тыс. концентрационных лагерей. В концлагерях, тюрьмах и гетто содержались свыше 18 миллионов человек из 30 стран мира. 12 миллионов узников были замучены, сожжены, расстреляны или умерли от истязаний и голода, среди них 2,2 миллиона – дети.

Клайпедское общество бывших узников концлагерей «Узник» – это они, дети войны, которым посчастливилось выйти живыми из фашистского ада. И хотя у каждого из 104 клайпедчан общества «Узник» был свой персональный ад – у кого в лагере латвийского Саласпилса, у кого в польской Треблинке или в немецком Дрездене, они ежегодно 11 апреля собираются в литовском местечке Димитравас, где в годы войны действовал так называемый лагерь принудительных работ. А по сути, это был такой же лагерь смерти: у горы Алка после войны в траншеях было найдено 510 трупов, из них 31 грудной ребенок, 94 подростка, 385 женщин. По свидетельству очевидцев, только за один день пособники фашистов из местных расстреляли здесь 300 узников. В братской могиле были обнаружены 229 человек, закопанных заживо.

Когда-то, в далеком 1964 году, в Димитравасе был открыт музей, который действовал вплоть до обретения Литвой независимости. Сюда часто приезжали с экскурсиями школьники из окрестных мест, которые с содроганием осматривали здание комендатуры с уникальными лагерными экспонатами, неотапливаемые бараки с двухъярусными нарами и каменный барак со следами пуль – здесь проводились расстрелы узников.

Сегодня об этом страшном лагере напоминают только скульптура у сохранившейся каменной стены, замшелый мемориальный камень и тот самый сарай. Здание комендатуры по-прежнему стоит, но приспособлено под многоквартирный дом — в нем живут обычные люди. От 60-х годов сохранился еще символический колокол у въезда в Димитравас. Символично, что на нем полюбили вить гнезда аисты, словно искупая чудовищное преступление по отношению к загубленным невинным детским жизням.

Собравшиеся на митинг у памятника жертвам Димитравского лагеря люди говорили об одном: настало тревожное время, в Европе не хотят вспоминать прошлое, замалчивают преступления фашизма, а кое-где пытаются их обелить. В соседней Латвии жуткий лагерь Саласпилс, где у детей выкачивали кровь для раненых немецких солдат, где в муках погибли тысячи людей, современные политологи изображают чуть ли не санаторием.

«В ряде европейских стран набирает обороты кампания по переписыванию истории, оправданию военных преступников и их пособников. Организаторов и охранников гетто называют героями, на них сыплется дождь наград, тем временем ветеранов, воевавших на стороне антигитлеровской коалиции, стараются не замечать, отказывая им в почете и уважении. Ветераны войны и бывшие малолетние узники нацистских концлагерей – живые свидетели тех трагических событий — делают огромное дело, внося свой вклад в сохранение исторической правды, изобличая преступления нацистов», — сказал на митинге Генеральный консул России в Клайпеде Александр Грачев.

«Я смотрю на поля рядом с Димитравасом и думаю: сколько же людей похоронено в них – замученных, расстрелянных, умерших от бесчеловечных условий, от голода, холода и болезней! Об этих преступлениях фашизма я рассказываю своим детям. Вы, наверное, тоже рассказываете своим детям и внукам, что вам довелось пережить. Они должны об этом знать, и мир не вправе об этом забывать, иначе все может повториться, — призвал член Клайпедского городского совета Вячеслав Титов. – Нынешние власти устроили гонения в ответ на высказанную мной правду о причастности литовского партизана Раманаускаса-Ванагаса к уничтожению 8 тысяч мирных жителей. Суд надо мной уже идет, на днях будет оглашен приговор. Я подарил судье книгу Повиласа Масилениса «Жертвы партизанского террора», изданную в 2011 году, пусть изучает».

Участники митинга – представители общества «Узник», других общественных организаций и Генерального консульства России в Клайпеде -возложили венки и красные гвоздики к мемориалу жертвам нацистского Димитравского лагеря и к мемориальному камню. В Генеральном консульстве состоялся прием для клайпедчан-бывших узников концлагерей. Перед ними выступили с концертом члены клуба бардовской песни «Синий троллейбус» — зал с воодушевлением подпевал любимым песням.

«Нас, бывших узников лагерей, проживающих в Клайпеде и объединившихся в общество «Узник» в 1993 году, становится все меньше. Только за последние три года мы потеряли 36 человек. К старости сказываются все физические и психологические лишения и страдания, перенесенные в детстве. Мы-то были тогда несмышленыши, которые страдали только из-за голода и холода. Это уже потом, став взрослее, никак не могли отделаться от страшных воспоминаний, как у нас в городе гнали на расстрел еврейские семьи, как потом и нас сгоняли к вокзалу для отправки в концлагеря. Но что пришлось пережить нашим матерям? Они ежеминутно испытывали страх за своих детей, видели, как мы таем от голода и болезней, и были бессильны нас защитить. А у мамы нас было три девочки, я – самая младшая, 7 лет. Наш долг перед матерями, перед всеми погибшими – нести людям правду о зверствах нацистов, не дать миру забыть об этом», — говорит Лариса Солошенко, заместитель председателя общества «Узник», педагог с 50-летним стажем.

В 2012 году общество «Узник» издало книгу «Не забыть того, что забыть нельзя» — свидетельства клайпедчан, прошедших все ужасы нацистских концлагерей. Нескольким из них довелось побывать и в Димитравском лагере. Невозможно читать без содрогания, как детей разлучали с матерями, как травили собаками жен красноармейцев, как издевались над пленными. Как одни, возомнившие себя сверхчеловеками, теряли человеческий облик и становились убийцами и живодерами, а другие, их жертвы, с достоинством переносили все испытания и поддерживали друг друга. Как сочувствовавшие крестьяне из окрестных деревень с риском для жизни передавали узникам еду, выкупали их у охранников за свои деньги.

Дата 11 апреля неслучайно выбрана для Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день 74 года назад произошло интернациональное восстание узников Бухенвальда – одного из самых страшных лагерей смерти, где в газовых камерах погибли сотни тысяч человек.

«Люди мира, будьте зорче втрое!» – предупреждал поэт А. Соболев, написавший слова к песне-реквиему «Бухенвальдский набат». Словно предчувствовал нынешнюю ситуацию в мире.

Елена ЛИСТОПАД