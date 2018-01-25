Люди столетия Литвы

В связи с приближающимся столетием восстановления Литовского государства новостное агентство BNS составило список выдающихся лиц с учетом оценок историков и общественного мнения.

Мнения историков и жителей

Так, жители и историки считают, что за последнее столетие наибольший вклад в государственность Литвы внесли родоначальник возрождения Йонас Басанавичюс, председатель Верховного Совета -Восстановительного Сейма Витаутас Ландсбергис и президент межвоенного периода Антанас Смятона.

По данным опроса, на четвертой позиции оказался бывший президент Валдас Адамкус, который внес большой вклад в дело членства Литвы в Евросоюзе и НАТО, на пятом месте лидер партизан, боровшихся с советской властью, Йонас Жямайтис-Витаутас.

На шестой позиции общего списка оказался экс-президент Альгирдас Бразаускас, на седьмой – священник, лидер христианских демократов, автор реформ двадцатых годов Миколас Крупавичюс, на восьмой и девятой – президенты межвоенного периода Александрас Стульгинскис и Казис Гринюс, а десятку завершает епископ, диссидент Сигитас Тамкявичюс.

Опрос показал, что мнения историков и рядовых жителей сходятся в оценке вклада Й. Басанавичюса и А. Смятоны в развитие страны, но очень отличаются в оценке деятелей последних нескольких десятилетий. В. Ландсбергис в списке историков был первым, а в списке опроса населения – шестым. Жители поставили на первое место В. Адамкуса, а историки присудили ему шестую позицию. А. Бразаускас с учетом мнения населения оказался на четвертой позиции, а по мнению историков – на шестой.

Й. Басанавичюс – родоначальник идеи государственности

По его инициативе был созван съезд литовцев в Вильнюсе (Великого Вильнюсского сейма), он председатель Совета Литвы, который принял 16 февраля 1918 года Акт восстановления литовской государственности. Его выбрали 22 историка из 30 и 43,1% опрошенных жителей.

«Никто не оспаривает, что Й. Басанавичюс является отцом современной идеи литовской национальной государственности. Именно Й. Басанавичюс первым сформулировал и опубликовал политическую мысль о том, что Литва может и должна восстановиться как совершенно независимое, суверенное национальное государство еще в конце XIX века, когда он проживал в эмиграции в Болгарии и Чехии», – сказал BNS историк Альгимантас Каспаравичюс.

В. Ландсбергис руководил сессией Верховного Совета, которая 11 марта 1990 года приняла Акт о восстановлении независимости Литвы, и последующие два года устоял под давлением Москвы и закрепил государственность. Позднее он работал в Сейме и Европарламенте. В. Ландсбергиса назвали 25 из 30 историков и 18,6% участников опроса.

«В. Ландсбергис в исторической памяти литовцев, очевидно, уже фигурирует как своеобразный наследник государственника Смятоны, автор 11 марта, и поэтому он является самым ярким флагом движения за политическое освобождение конца XX века» – сказал А. Каспаравичюс.

Президента межвоенного периода А. Смятону в список людей столетия внесли 14 из 30 историков и 31,3% опрошенных жителей. По словам историка, А. Смятона был идейным соратником Й. Басанавичюса и наиболее выдающимся учеником.

«А. Смятона, бывший президентом государства 14 лет, заложил основы современной литовской политической философии, и, можно сказать, создал современный, почти либеральный литовский политический мир. Кроме этого, А. Смятона является автором сегодняшней территориальной целостности Литовской Республики, контура ее границ. Без А. Смятоны мы сегодня жили бы в геополитически иной Литве», – сказал А. Каспаравичюс.

Два опроса

Жителям и историкам был предоставлен одинаковый список из пятнадцати личностей и одинаковый вопрос: «По случаю столетия восстановления государственности Литвы мы приглашаем избрать человека столетия. Кто, по вашему мнению, из этих деятелей XX – XXI веков внес наибольший вклад в государственность Литвы? Вы можете выбрать от одного до пяти человек или представить свои варианты».

С 11-го по 15-е места заняли шеф дипломатической службы Литвы Стасис Лозорайтис – старший, политики межвоенного периода Эрнестас Галванаускас, Миколас Сляжявичюс, Аугистинас Вольдемарас и Стяпонас Кайрис.

Президент Даля Грибаускайте и прочие активные сейчас политики не были внесены в список.

BNS опросило историков Вильнюсского университета, Литовского института истории, Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, Университета им. Витатутаса Великого, Клайпедского и Шяуляйского университетов, Военного музея им. Витаутаса Великого, Службы Главного архивариуса Литвы, Литовского национального музея, Дворца правителей Литвы.

Опрос проводился по заказу BNS компанией рыночных и социологических исследований RAIT. В нем приняли участие 1013 жителей Литвы в возрасте от 15 до 74 лет. Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.

Метки: N4 (1196) 25 января, Альгирдас Бразаускас, НАТО