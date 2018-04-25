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Почти три десятилетия мы живем в демократическом государстве. Пять лет назад были изменены законы и предоставлено право непосредственно выбирать не только членов советов самоуправлений, но и мэров городов и районов.

Первые прямые выборы мэров в 2015 г. были словно тест на зрелость нашего общества. К сожалению, оно очень пассивно воспользовалось возможностью изъявить свою волю: в первом туре участвовало 47,17 проц., во втором туре -38,73 проц. избирателей. Такое равнодушие объясняется тем, что мы еще не понимаем, что, участвуя в выборах самоуправлений, мы сами принимаем решения, определяющие будущее своего района или города. Хотя 80 проц. проблем решается в самоуправлениях, жители очень пассивно участвуют в решении местных вопросов, потому что многие не знают своих прав, как местных жителей, а местная власть не спешит вовлекать людей в деятельность самоуправления.

В общественном пространстве ведется много дискуссий о выборах президента и парламента, а самоуправления остаются в роли падчерицы. Политическим партиям самоуправление интересно только как турнирная таблица, которую они могут продемонстрировать, сколько постов мэров и мест членов совета они «получили». Никто не говорит с общественностью о том, что долг каждого гражданина – участие в управлении государством, которое начинается с самой нижней ступени – с самоуправления. Пока очень хрупко и понимание того, что, активно выражая свое мнение, граждане имеют больше возможностей решать свои проблемы, улучшать качество своей жизни, а включившись в процессы, самоуправления гарантировали бы принятие более прозрачных решений.

Я часто выезжаю в регионы, беседую с людьми, интересуюсь, что они думают о выборах самоуправлений, как они выбирают мэра, за кого планируют голосовать. Чаще всего слышу одни и те же ответы: «Нравится – не нравится», «Не знаю», «А какая разница – все они одинаковые».

Очевидно, люди устали от обтекаемых обещаний, потому что традиционно звучат ничего не значащие красивые лозунги, но никто не говорит о путях решения конкретных проблем. Впрочем, не конкретны и надежды самой общественности. На периферии все еще ждут прихода чудотворцев, инвестиции которых решат все проблемы: исчезнет безработица, вырастут заработные платы, появятся новые рабочие места, город станет привлекательным для тех, кто его покинул.

Но никакой чудотворец, придя в район или город, не решит проблем. Трудно представить, чтобы кто-то приехавший со стороны мог точно указать направление движения. Многое сосредоточено в руках самих людей. Я убежден, что в каждом городе есть люди, которые могут создать и сделать больше, чем делается сейчас. В районах мы видим немало граждан, которые прекрасно ведут свое хозяйство, но на уровне общества, где должна концентрироваться вся сила движения, процессы находятся только в стадии созревания. Верю, что район поднять и показать будущее могут только истинные лидеры, которые есть в каждом районе.

Есть у нас районы и города, которые можно назвать успешными, потому что они сумели за последние четыре года со своими целенаправленно действующими и энергичными лидерами поставить процессы на правильные рейсы и двигать их вперед. Не секрет, что это делают лидеры, которые смотрят далеко за горизонт и не боятся принимать решения. Лидеры, которые способны видеть сильные и слабые стороны свои и всего общества, которые своей энергией зажигают других работать вместе. Очень важно подумать, сумеет ли человек, за которого мы хотим голосовать, обеспечить эффективную деятельность институций самоуправления, сплотить вокруг себя профессионалов и сформулировать цели, которые необходимо достичь.

Говоря о будущем района или города, мы не должны забывать вопросов повышения компетенций и способностей местной власти. Будущее города в значительной степени зависит от того, сумеет ли самоуправление работать эффективно, что является одним из обязательных условий процветания города. Способно ли самоуправление использовать технологические изменения, которые предлагают очень много новых решений в области информационных технологий и применения их в своей работе для того, чтобы принимались оперативные и компетентные решения. В наше время технологии являются возможностью прорыва для каждого города и района. Цифровые услуги являются одним из важнейших дел, потому что обеспечивают эффективное действие и качество решений.

Когда мы говорим о необходимых условиях для процветания регионов, то всегда упоминаем об улучшении услуг и инфраструктуры маркетинга – внимание к этим вопросам должно быть постоянным. Сейчас большое внимание уделяется зарубежным инвестициям, но нередко забывают о местном предпринимательстве. А ведь больше всего о своем регионе заботятся те, кто здесь родился и вырос, кто здесь развивал свои предприятия, кто имеет тесную связь с людьми. Внимание к литовским предприятиям может дать значительно быстрее хороший результат.

Важно не забывать о том, что никакие изменения не происходят без сотрудничества предпринимательства, просвещения и самоуправления. Если мы хотим удерживать темп и быть в лидерах, то надо идти нога в ногу с изменениями, а это возможно только в условиях эффективной системы переквалификации и обновления компетенции людей, сети просветительных учреждений, отвечающих интересам района или города.

Очевидно, что в условиях современных технологических изменений все мы должны меняться, видеть, что происходит вокруг нас и в мире, принимать изменения, приспосабливаться к ним, а не бороться с ними. Лидеры должны объяснять людям важность изменений и делать это так, чтобы люди поняли, почему им надо меняться и почему нельзя просто сидеть и ждать, что кто-то о них позаботится.

Благосклонность к изменениям и способность местных лидеров привлечь к работе деятельных и творческих людей может дать неожиданные результаты. Сегодня люди идут туда, где есть условия для деятельности, где создана творческая обстановка. Главное – обстановка и условия для деятельности, а не географическое положение, потому что современные коммуникации позволяют жить и работать даже в самом отдаленном уголке Литвы, предлагать свои продукты и услуги всему глобальному миру. Люди, у которых есть идеи, существуют, но надо создать экосистему для их привлечения к работе. Мы часто забываем о том, что под лежачий камень вода не течет. Чтобы тот или иной район, город стали для кого-то интересным, об этом, прежде всего, должны заботиться местные лидеры и живущие там люди. Мы должны понимать, что никто не приедет, не предложит свои идеи и инвестиции. Лидеры должны искать инвесторов, творческих людей, поощрять местное общество.

Вопрос о том, как идеи превратить в дело, — это забота всего общества. Вместо него никто не будет решать, что делать. Возможностей уйма, только надо отказаться от инертности и сделать несколько первых шагов – прийти голосовать, критически оценить проделанную работу. Парадоксально, но у нас есть не один и не два местных лидера, которые пробыли на своих постах чуть ли не четверть века, а результат их работы? По данным объявляемого Вильнюсским институтом анализа политики индекса благосостояния самоуправлений, те самоуправления, которые возглавляют долголетние мэры, занимают 20 последних мест в индексе. Кто может изменить эту ситуацию? Только сами жители, если откажутся от инертности и опасений того, что может быть еще хуже.

Известна поговорка, что если вы хотите выиграть миллион, то надо хотя бы купить лотерейный билет. Значит, если вы хотите перемен в своем городе и районе, то, прежде всего, идите голосовать, критически оцените обещания и возможности кандидатов, а главное после выборов не закрывайтесь в своем дворе. Нет ничего опаснее равнодушия и пассивности общества, потому что это разрушает нашу демократию изнутри. Ведь если на выборы приходит меньше половины избирателей, то это означает, что судьбу государства решает меньшинство, а для власти мы создаем предпосылку думать, что с гражданами можно не считаться.

Робертас Даргис, президент Конфедерации промышленников Литвы