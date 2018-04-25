Люди все чаще прибегают к электронным платежам

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В Литве интенсивно растет количество жителей, которые платят за товары и услуги карточкой или через интернет-банкинг, а также через мобильный телефон, свидетельствуют данные опроса, проведенного Банком Литвы (БЛ, Центробанком).

По данным БЛ, люди также все чаще выбирают альтернативные услуги платежей – учреждения электронных денег, компании финансовых технологий.

В 2018 году количество пользующихся услугами литовских учреждений электронных денег выросло в четыре раза, а иностранных — в пять раз. Количество пользующихся банковскими услугами выросло на четверть, на такую же долю сократилось число клиентов учреждений, принимающих наличные деньги.

В прошлом году платежная карточка была у 90% всех опрошенных жителей, наиболее интенсивно с 14 до 49% росло число обладателей бесконтактных платежных карточек. Расчеты с помощью мобильного телефона были привлекательными для 51% всех респондентов (в 2017 году – 41%), а возможность в любое время за несколько секунд перевести деньги с помощью смартфона привлекательна для 63% ( 42%).

BNS