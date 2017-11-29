Людмила Мрачко: У меня нет ощущения, что я что-то не сыграла

Актриса Русского драматического театра Литвы Лилия Францевна Мрачко с лeгкими и светлыми чувствами уходит из театра, в котором проработала более полувека. После окончания Литовской государственной консерватории (ныне – Литовская академия музыки и театра) в 1964 году в том же году она пришла работать в Русскй драматический театр Литвы.

В четверг, 30 ноября, актриса сыграет Жанн Фижак в спектакле «Привет, эмигранты! (Squat)», который будет показан в последний раз на сцене театра.

– С каким настроением наша любимая актриса прощается со сценой и своими зрителями?

– У меня была бурная и великопная актeрская жизнь, творчески я безумно удовлетворена. У меня больше шестидесяти главных ролей, около двухсот спектаклей. Я самореализована, как говорится, на полную катушку. У меня нет такого ощущения, что я что-то не сыграла. Нет, нет! Я полностью довольна своей творческой судьбой.

Бурно шла вся моя жизнь. Сразу после окончания Литовской государственной консерватории, где наш курс вел знаменитый режиссер и талантливейший педагог Леонид Лурье, я попала в обойму спектаклей Русского драмтеатра, меня стали сразу занимать – мы играли по двадцать восемь спектаклей в месяц! Это просто невообразимо сейчас. Я безумно благодарна Лурье за то, что он меня поставил на ноги как актрису – с его поддержкой я получила уверенность в своем жизненном выборе.

За свою жизнь (как бы странно это ни звучало для меня) я была обласкана, популярна, и все, что было нужно, я получила от своей актерской судьбы, поэтому я ухожу со сцены с легкой душой и светлыми мыслями.

– В вашей творческой биографии – больше шестидесяти главных ролей в спектаклях классической и современной драматургии разных эстетических направлений. Какие из этой большой и пестрой галереи персонажей вам больше всего близки?

– У меня была великолепная Амалия в спектакле «Разбойники» по Фридриху Шиллеру. Была великолепная работа в спектакле «Пролетая над гнездом кукушки», где я играла отвратительную медсестру. Потом у меня были великолепные «Ночные забавы», главная роль… Список ролей огромный, и каждая со своей историей.

Понимаете, я все играла с большым удовольствием, и все это мне безумно нравилось. Вместо других актрис в спектакли я вводилась очень легко и быстро, у меня память была прекрасная, и все это легко давалось.

– Вы работали со многими известными режиссерами разных поколений.

– Я вспоминаю весь калейдоскоп режиссеров и я их все время сравниваю. Вот Роман Виктюк очень умеет работать с актером. В его спектакле «Валентин и Валентина» моя роль эпизодическая, но я получила признание за исполнение лучшей женской роли, а роли моих коллег – Владимира Ефремова и Михаила Евдокимова – были признаны лучшими мужскими ролями. Режиссер Дмитрий Черняков, имя которого сейчас гремит по всему миру, у нас ставил спектакль «Свидание в Санлисе», где я играла Мадам Монталамбрeз. Он работал очень хорошо, отдельно с каждым актером.

В смысле режиссуры каждому актеру надо что-то своё. Одному не нужно, чтобы режиссер над ним довлел и что-то такое делал. Я лично – чистый исполнитель: если я с режиссером более-менее познакомилась в процессе работы, я встану с ног на голову, но он должен мне обьяснить, что я должна делать. Когда человек сидит в зале и чего-то требует – это не режиссер, это постановщик. А режиссер Черняков, начиная с пошивки костюма до сценографии и исполнения ролей, все делал сам и был ответственным за всю постановку полностью. Он безумно талантлив, на моем веку я таких вообще не видела.

– Выходил спектакль…

– Раньше выпускался спектакль и критики устраивали с нами собеседование. Я помню, что говорилось, как сидели режиссер и исполнители, и это было очень интересно, поскольку критики все-таки были профессионалы. Если они нападали на актера, режиссура всегда защищала его. Но повторяю, я сугубо исполнитель. Была масса великолепных спектаклей, изумительных ролей. Мне так нравилось, когда мы с Володей Ефремовым прогремели в спектакле «Свидание в Санлисе»! Вышла огромная статья в газете, писали, что мы оставили огромное впечатление, играя двух старых актеров, которые все время носят в чемоданах свои костюмы и все ждут, когда их пригласят на какие-нибудь роли, и все не получают… (Смеется.)

– Знаю, что вы снимались в кино.

– Да, я получала роли и в кино, потому как была очень открытая. Если раньше были актерские амплуа, то я была типа кокетки. Я снималась и в немецком кино, играла там такую сволочь в униформе. А в другом фильме я была официантка легкого поведения… Но были, конечно, и роли глубокие, серьезные.

– Возникала ли у вас когда-нибудь мысль, что вы бы могли быть не актрисой?

– Если бы была такая возможность в жизни начать все с начала, я бы обязательно пошла в актеры. Окончив школу, я поступала в педагогический институт вместе со своей сестрой, но когда осталось сдать последний экзамен, ректор училища бежал по леснице, пробуя остановить меня, а я бежала и думала: боже упаси, чтоб я туда попала!

Я уже со школьной скамьи участвовала во всех постановках, искала кружки самодеятельности. В то время был такой клуб железнодорожников, я туда понеслась… Хотя я опоздала сдать вступительныe экзамены в консерваторию и поступила только в следующем году, тогда меня увидел директор театра Русской драмы, а также изумительный актер Артем Иноземцев, который взял меня под свою опеку и играл со мной много спектаклей.

– На сцену Русского драмтеатра выходят талантливые актеры нового поколения.

– Молодым актерам я желаю работать с удовольствиeм, не обращать ни на что внимания, не влипать ни в какие дрязги и ссоры, потому что не зря актерские коллективы называют «змеюшниками». Действительно, мы очень зависимы – сегодня ты нравишься, а завтра – нет, ей дали роль, а мне не дали, хотя я лучше могу сыграть…

Я на своем опыте испытала столько всего, что советую всем – сосредоточьтесь только на работе и не переступайте через головы своих товарищей, ни в коем случае…

– Спасибо вам за интересную беседу.

Беседовала Лаура Пачтаускайте.

Метки: N48 (1188) 30 ноября, Людмила Мрачко