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Людям с недугом не были созданы надлежащие условия голосовать на выборах в сейи Литвы – контролер

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 03, 12:00   |   Комментариев: 0

На выборах в сейм Литвы в прошлом году людям с недугом не были созданы надлежащие условия для участия в выборах, более половины участков для голосования не было приспособлено для людей с недугом, констатировала литовский контролер равных возможностей Агнета Скарджювене.

“В ходе проверки установлено, что во время выборов и повторных выборов из 1996 избирательных участков только 699 помещений для голосования было приспособлено для потребностей лиц с недугом движения и зрения. На большей части избирательных участков (65%) не было обеспечено право лиц с недугом действенно и всесторонне участвовать в выборах и повторных выборах наравне с другими лицами”, – говорится в выводах контролера.

По словам председателя Главной избирательной комиссии (ГИК) Зенонаса Вайгаускаса, комиссия еще в марте 2016 года обратилась ко всем муниципальным администрациям с просьбой проверить и дать оценку состоянию помещения для голосования на территории муниципальных образований.

Контролер обратилась в Министерство социальной защиты и труда с предложением сформировать межинституциональную рабочую группу для выработки проектов правовых актов, связанных с надлежащим проведением в жизнь Конвенции о правах людей с недугом.

Выборы в сейм Литвы проходили 9 и 23 октября прошлого года.

BNS

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