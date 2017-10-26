Люксембург хочет сотрудничать с Литвой в сфере телекоммуникаций, финансов информационных технологий

Люксембург хочет сотрудничать с Литвой в сферах телекоммуникаций, информационных и финансовых технологий, спутников и логистики, заявил великий герцог Люксембурга Анри.

“Я считаю, что есть большой потенциал в секторе телекоммуникаций и спутников, в финансах – знаю, что вы очень сильны в сфере финансовых технологий. Мы в этом также сильны. Мы являемся конкурентами, но думаю, что конкуренция выгодна обеим странам, мы можем сделать друг друга сильнее и еще лучше работать в этой сфере”, – заявил журналистам в четверг после встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте руководитель Люксембурга.

Д. Грибаускайте также считает, что у стран есть много сфер бизнеса и экономики, в которых они могли бы сотрудничать.

“Впервые в Литве мы видим такую большую бизнес-делегацию из Люксембурга. Более 40 предпринимателей. Обе страны очень инновативные, очень быстро развиваются”, – отметила Д. Грибаускайте.

Литва и Люксембург в четверг подписали договор о сотрудничестве в сфере возобновляющейся энергетики. Это первый договор такого типа во всем Евросоюзе, который позволит Литве продать избыточные квоты на возобновляющуюся энергию на сумму в 10 млн. евро.

BNS

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