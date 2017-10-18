М. Бартушка: в деятельности Lietuvos gelezinkeliai произошел перелом

Глава государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги, LG) Мантас Бартушка говорит, что в этом году в деятельности компании произошел перелом – она стала работать прибыльно, росли выручка и грузоперевозки.

“В этом году произошел перелом, к которому мы и стремились, чтобы предприятие стало прибыльным. Последние пять лет погрузки и выручка снижались, а в этом году мы предприняли меры, чтобы результаты стали улучшаться”, – сказал в среду на пресс-конференции гендиректор компании.

За три квартала этого года выручка компании составила 319 млн. евро – на 6,6% больше, чем в январе-сентябре прошлого года, она получила 3,7 млн. евро чистой прибыли. Прибыль компании до уплаты налогов, годовых, отчислений по амортизации и износу (EBITDA) увеличилась на 4,4% до 97,7 млн. евро.

Lietuvos gelezinkeliai в этом году перевезла на 1,6% больше пассажиров – 2,743 млн., а также на 8,3% больше грузов – 38,3 млн. тонн.

По словам М. Бартушки, рост пассажиропотока был обусловлен открытием летом маршрута на побережье, а рост грузооборота – транзитом в Калининград и перевозками зерна в Литве.

BNS

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