М. Бартушка: Ветку в Реньге могли бы восстановить в 2019 году

В связи с тем, что в среду литовское правительство решило обязать находящуюся в госуправлении компанию Lietuvos gelezinkeliai ( LG , Литовские железные дороги) обратиться в суд Евросоюза по поводу назначенного последней штрафа в 28 млн. евро и восстановить разобранный в 2008 году участок железнодорожных путей из Мажейкяй в латвийскую Реньге, руководитель компании отмечает, что ветка могла бы быть восстановлена в 2019 году.

Мантас Барткушка также сообщил, что компания до 7 января заплатит штраф за счет собственных средств, часть их будет взята в кредит

“Ветка в Реньге должна быть восстановлена, это одна из частей штрафа Еврокомиссии, которая предусмотрела, что должны быть устранены последствия. Очевидно, это будет проектом 2019 года. По причине объема работ будет проведена оценка того, что нужно восстановить, поскольку участок не использовался уже 8 лет. Это может потребовать и двух лет, со всей документацией, с физическими работами”, – сказал в интервью BNS М. Бартушка.

По его словам, LG должна представить план комиссии в течение трех месяцев после объявления штрафа – то есть до начала января.

Он отмечает, что восстановление 19-тикилометровой железнодорожной ветки может стоить около 20 млн. евро.

“Новейших подсчетов нет, эти 20 млн. евро – старые расчеты, то, что мы предусматривали раньше. Сейчас мы проведем оценку на сегодняшний день. Надеюсь, что удастся более оптимально осуществлять работы – то есть дешевле», – сказал М. Бартушка.

Сейчас проводится оценка того, как наиболее эффективно заплатить штраф.

“Мы рассматриваем, предо ставить ли банковскую гарантию, или заплатить какую-то часть за счет кредитов , либо за счет накопленных средств. Пока окончательного решения нет. Но мы видим, что требования гарантий очень строги, она может обойтись даже дороже. Заимствование или использование собственного капитала могут быть несколько дешевле. Мы будем использовать самый дешевый вариант”, – сказал М. Бартушка.

BNS

Метки: Евросоюз, Литва, М. Бартушка