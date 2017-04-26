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М.Бастис: решение прокуратуры доказывает, что надо мной устраивают политическую расправу

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 26, 18:00   |   Комментариев: 2

Решение Генпрокуратуры Литвы об отказе в проведении досудебного расследования относительно его действий доказывает, что в парламенте происходит политическая расправа над ним, утверждает депутат Сейма Миндаугас Бастис.

“Можно констатировать, что, принимая решение, связанное чисто со  статьёй 118 Уголовного кодекса,  Сейм осуществляет политическую расправу и превышает все свои полномочия”, – заявил в среду агентству BNS опальный парламентарий.

Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ) утверждает, что М.Бастис представляет угрозу для национальной безопасности из-за своих связей с так называемым представителем корпорации атомной энергетики “Росатом” Евгением Костиным,  с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко,  журналистом российского государственного телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, с бывшим “авторитетом” каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом и с подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым.

По мнению ДГБ, эти связи делают М.Бастиса   уязвимым и могут поставить под угрозу безопасность доверенной ему государственной тайны.

Между тем, М.Бастис утверждает, что расследование не является объективным, оно политически пристрастно, и свою вину категорически отрицает.

Сейм утвердил выводы о том, что социал-демократ Миндаугас Бастис действовал против интересов Литвы.

Как сообщила агентству BNS представитель Генпрокуратуры Рита Стундене, решение о невозбуждении дела было принято во вторник.

По словам прокуроров, в материале Департамента госбезопасности (ДГБ) о о связях М.Бастиса с представителями российских государственных компаний или криминального мира “нет информации, которая подтверждала бы, что в действия члена Сейма М.Бастиса могли быть признаки совершения преступления, предусмотренного статьёй 118 Уголовного кодекса, либо иных преступных деяний”.

BNS

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Комментарии читателей (2)
  1. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 04 26 at 20:30

    Тут убивают одним махом двух зайцев, партнёры похлопают по плечу ну и меньше ртов у корыта. Как говорится борьба за место под солнцем. Все довольны. Кого волнует справедливость или когда нескольким людям поломают судьбу ни за что.

  2. (88.216.95.13) Ричард пишет:
    2017 04 26 at 20:23

    Охота на ведьм набирает обороты.






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