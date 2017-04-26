М.Бастис: решение прокуратуры доказывает, что надо мной устраивают политическую расправу

Решение Генпрокуратуры Литвы об отказе в проведении досудебного расследования относительно его действий доказывает, что в парламенте происходит политическая расправа над ним, утверждает депутат Сейма Миндаугас Бастис.
“Можно констатировать, что, принимая решение, связанное чисто со статьёй 118 Уголовного кодекса, Сейм осуществляет политическую расправу и превышает все свои полномочия”, – заявил в среду агентству BNS опальный парламентарий.
Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ) утверждает, что М.Бастис представляет угрозу для национальной безопасности из-за своих связей с так называемым представителем корпорации атомной энергетики “Росатом” Евгением Костиным, с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского государственного телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, с бывшим “авторитетом” каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом и с подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым.
По мнению ДГБ, эти связи делают М.Бастиса уязвимым и могут поставить под угрозу безопасность доверенной ему государственной тайны.
Между тем, М.Бастис утверждает, что расследование не является объективным, оно политически пристрастно, и свою вину категорически отрицает.
Сейм утвердил выводы о том, что социал-демократ Миндаугас Бастис действовал против интересов Литвы.
Как сообщила агентству BNS представитель Генпрокуратуры Рита Стундене, решение о невозбуждении дела было принято во вторник.
По словам прокуроров, в материале Департамента госбезопасности (ДГБ) о о связях М.Бастиса с представителями российских государственных компаний или криминального мира “нет информации, которая подтверждала бы, что в действия члена Сейма М.Бастиса могли быть признаки совершения преступления, предусмотренного статьёй 118 Уголовного кодекса, либо иных преступных деяний”.
Метки: Mindaugas Bastis, Литва, Прокуратура
Тут убивают одним махом двух зайцев, партнёры похлопают по плечу ну и меньше ртов у корыта. Как говорится борьба за место под солнцем. Все довольны. Кого волнует справедливость или когда нескольким людям поломают судьбу ни за что.
Охота на ведьм набирает обороты.