М. Даргужайте уходит с поста правительственного канцлера

Милда Даргужайте уходит с занимаемой должности канцлера литовского правительства под руководством Саулюса Сквярнялиса, подтвердил в пятницу Кабмин.

Она возглавляла правительственную канцелярию с декабря прошлого года.

“Это трудное решение, однако, после длительных размышлений я решила продолжить карьеру в другой области и сообщила об этом премьеру. Я рада, что он понял мой выбор. Я очень благодарна премьеру за предоставленную возможность и доверие в осуществлении важных изменений в государственном секторе. Я также хочу поблагодарить работников правительственной канцелярии, министерств, прочих госучреждений за активную и продуктивную совместную работу, за достигнутые результаты. Я оставляю должность, будучи уверенной в том, что инициированные изменения будут продолжены, реформы – реализованы, а важные для общества и государства цели – достигнуты”, – отметила М. Даргужайте в распространенном пресс-релизе.

Глава правительства Саулюс Сквярнялис акцентирует, что решение канцлера не меняет курса правительства: оно и далее будет идти в направлении оптимизации, консолидации, повышения эффективности, отказа от избыточных функций госсектора.

“Я благодарю М. Даргужайте за свершенное. Она является хорошим примером и доказательством того, какую пользу специалисты высокой квалификации – как работающие за границей, так и в Литве – могут принести государственному сектору, где их всегда ждут. Понимая решение М. Даргужайте и, желая ей успехов в дальнейшей профессиональной деятельности, я надеюсь, что в будущем она вернутся в государственный сектор, где для нее всегда открыты двери”, – отметил С. Сквярнялис.

Как говорится в сообщении, “благодаря усилиям М. Даргужайте в этом году правительству удалось заложить твердые основы для государственного центра услуг. Более 160 госучреждений уже со следующего года начнут пользоваться услугами этого центра, таким образом государство будет экономить по 40 млн. евро в год”.

С М. Жаргужайте BNS пока не удалось связаться.

М. Даргужайте было поручено проведение реформы правительственной канцелярии. Сама канцлер не раз говорила о том, что испытывает огромное сопротивление реформам, однако критики отмечали отсутствие хорошей подготовки к ним.

М. Даргужайте в последнее время была членом правления датской инвесткомпании Northern Horizon Capital ( NHC ). С марта по декабрь 2015 года она руководила технологическим центром британского банка Barclays в Литве.

В феврале 2014 года ушла с поста гендиректора организации Investuok Lietuvoje , которая занимается поощрением инвестиций в Литве. Тогда она заявляла, что разошлись ее позиция и подход правительства.

М. Даргужайте, работавшая вице-президентом американского банка Goldman Sachs в Нью-Йорке, вернулась в Литву по приглашению бывшего тогда премьером Андрюса Кубилюса – в июне 2011 года она стала советником бывшего министра экономики Римантаса Жилюса и курировала вопросы повышения эффективности управления госкомпаниями, а также прочие финансово-экономические вопросы.

М. Даргужайте получила в Принстонском университете степень магистра исследования оптимальной деятельности и финансовой инженерии.

Ее карьера началась в 1999-ом году в банке Donaldson , Lufkin & Jenrette в Нью-Йорке, позднее семь лет она работала в Goldman Sachs.

BNS

Метки: Литва, М. Даргужайте, Саулюс Сквярнялис