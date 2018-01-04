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М. Кузминскас выбрал худшую команду Евролиги

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 04, 0:01   |   Комментариев: 0

Экс-форвард «Нью-Йорк Никс» Миндаугас Кузминскас после двухмесячного молчания определился – карьеру будет продолжать в Европе. Его выбор пал на пока худшую команду Евролиги «Олимпию Милан».

Фото blackSportsOnline

Фото blackSportsOnline

Руководство «Олимпии Милан» достигло соглашения о подписании контракта с форвардом Миндаугасом Кузминскасом. Договоренность достигнута до лета 2019 года, при этом у баскетболиста есть возможность летом 2018 года покинуть команду и пробовать вернуться в НБА.

Другим претендентом на Кузминскаса был стамбульский «Анадолу Эфес». Это подтвердил главный тренер команды Эргин Атаман. Еще раньше он отклонил предложение подмосковных «Химок».

Хотел в своем составе видеть Кузминскаса и «Жальгирис». Генеральный директор каунасцев Паулюс Мотеюнас и стратег команды Шарунас Ясикявичюс не раз подчеркивали, что готовы видеть Миндаугаса в своем составе.

Помимо Кузминскаса в миланском клубе уже играют его соотечественники Мантас Кальнетис и Артурас Гудайтис, а также защитник сборной Латвии Дайрис Бертанс.

«Олимпия Милан» после первого круга Евролиги с 4 победами и 11 поражениями занимает последнее, 16-е место в регулярном чемпионате Евролиги.

Кузминскас начинал сезон в составе «Нью-Йорк Никс», однако тренерский штаб не предоставлял ему игрового времени. 12 ноября он был отчислен.

В минувшем регулярном чемпионате на счету форварда 68 матчей, в которых он набирал 6,3 очка, совершал 1,9 подбора и раздавал по 1 передаче в среднем.

Инф. «ЛК»

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