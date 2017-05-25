М. Шефчович: ЕС отдает приоритет безопасности БелАЭС, а не эмбарго

Брюссель отдает приоритет безопасности строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), а не эмбарго электроэнергии, заявил находящийся с визитом в Литве ответственный за энергетику заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович. Однако он пока не мог ответить на вопрос о том, будет ли неприемлемым для Всемирной торговой организации (ВТО) стремление Литвы наложить эмбарго на импорт электроэнергии с этой станции.

“Конечно, если будем говорить о том, чтобы не впускать электроэнергию внутри ЕС, то это невозможно, поскольку мы являемся партнерами и союзниками. Если говорить о конкретном случае (БелАЭС – BNS ), том мы хотим сконцентрироваться на соблюдении всех международных и высших стандартов безопасности. Они должны быть реализованы в совершенно ясной форме – это означает, что должны быть проведены соответствующие требованиям ЕС стресс-тесты, которые были бы подтверждены и проверены группой европейских регуляторов”, – заявил М. Шефчович в четверг на пресс-конференции в Вильнюсе.

Однако он заверил, что если Литва все же решит не впускать электроэнергию из Островца, то нужное будет проверить, соответствует ли это правилам ВТО.

“Если ситуация сложится так, что Литва сочтет это необходимы, то нужно будет оценить это в соответствующий момент, как это согласуется, например, со стандартами ВТО и в какой форме это будет предложено. Сейчас трудно сказать, и поэтому нашим основным приоритетом является концентрация на высших стандартах безопасности, защиты и охраны природы”, – сказал комиссар.

Он также заверил, что после того как увидел с высоты полета воздушного шара БелАЭС, он понял озабоченность литовцев безопасностью станции, поскольку сверху прекрасно видно, насколько близко от Вильнюса находится станция.

В среду президент Литвы Даля Грибаускайте и министр энергетики Жигимантас Вайчюнас после встречи с М. Шефчовичем выразили убеждение в том, что стремление Литвы бойкотировать электроэнергию из Островца связано с интересами национальной безопасности и не будет противоречить правилам ВТО.

В июне прошлого года правительство Литвы одобрило план эмбарго электроэнергии произведенной на БелАЭС и в других третьих странах, по которому ее импорт в Литву и одновременно в другие страны ЕС, будет ограничиваться на торгах в литовской зоне Nord Pool . А в апреле этого года литовский сейм принял решение ограничить импорт электроэнергии со строящейся в Островце Белорусской атомной электростанции и прочих небезопасных АЭС третьих стран. Недавно Польша заявила, что присоединится к этой инициативе Литвы.

Белоруссия не является членом ВТО, однако Россия, импорт электроэнергии из которой также будет ограничен, с 2012 года является членом этой организации.

BNS

Метки: БелАЭС, Литва, Марош Шефчович, эмбарго