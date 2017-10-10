М. Вестагер пока не дает оценки возможности Литвы получить компенсацию от “Газпрома”

Ответственная за конкуренцию еврокомиссар пока не берется давать оценки возможностям европейских государств отсудить компенсации у российского концерна “Газпром” за применявшиеся им в прошлом высокие цены на газ. Маргрет Вестагер говорит, что не знает, когда Еврокомиссия (ЕК) завершит антимонопольное расследование относительно деятельности “Газпрома” в Восточной и Центральной Европе.

“Пока еще я не знаю, когда будет принято решение в этом деле, поэтому пока трудно сделать внятный комментарий относительно высказанной президентом (Далей Грибаускайте – BNS) позиции”, – ответила еврокомиссар на вопрос, как она оценивает заявление Д. Грибаускайте о том, что “Газпром” из-за высоких цен на газ в прошлом должен компенсировать убытки Литве и другим государствам Евросоюза (ЕС), сказала член ЕК на пресс-конференции в Вильнюсе во вторник.

По ее словам, сейчас ЕК оценивает поданные участниками рынка замечания по поводу представленных “Газпромом” комиссии обязательств.

“Мы провели исследование рынка и получили твердые, критичные и конструктивные ответы. Мы также получили и позицию правительства Литвы о том, как сделать так, чтобы эти обязательства действовали. Сейчас это открытый вопрос, поэтому трудно сказать, сможем ли мы завершить это дело с представленными “Газпромом” обязательствами, или придется назначить штраф компании”, – сказала М. Вестагер.

Президент Литвы во вторник после встречи с М. Вестагер выразила надежду, что ЕК по-прежнему будет принципиальной и в отношении крупных компаний, например, в деле “Газпрома”.

Комиссия расследует злоупотребления “Газпрома” своим доминирующим положением в 2004-2012 годах на рынках Восточной и Центральной Европы. Концерн в этом году пообещал, что создаст возможность странам свободно торговать российским газом и будет поставлять его по конкурентной цене, однако правительство Литвы требует, чтобы он возместил ущерб.

Литва безуспешно пыталась отсудить в Стокгольмском арбитраже у “Газпрома” переплату за газ в размере 1,4 млрд. евро – в июне прошлого года арбитраж объявил, что не усматривает вины российского концерна, однако признал, что, поставляя газ Литве и контролируя акции литовской компании Lietuvos dujos, “Газпром” спровоцировал конфликт интересов.

BNS

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