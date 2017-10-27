М.Юсюс: распределительная станция СПГ будет прибыльно работать с 2020 года

Официально открытая в пятницу в Клайпеде распределительная станция сжиженного природного газа (СПГ) стоимостью 28 млн. евро начнет работать прибыльно с 2020 года, когда на транспорте станет широко использоваться СПГ, говорит глава управляющей газораспределительной станцией компании Klaipedos nafta.

“Согласно нашему бизнес-плану станция должна стать прибыльным объектом в 2020 году. До того времени мы видим последовательный рост деятельности, а более стремительный рост потребности в ее услугах мы видим между 2020 и 2025 годами”, – сказал в пятницу журналистам в Клайпеде Миндаугас Юсюс.

По его словам, газ с распределительной станции можно было бы транспортировать морским транспортом и грузовиками.

Он также сказал, что переговоры о покупке СПГ уже идут с представителями международной группы по производству PET-заготовок Indorama и одной из крупнейших в Литве логистических групп Girteka.

BNS

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