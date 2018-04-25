Мадридские таксисты объявили бессрочную забастовку

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Таксисты Мадрида начали сегодня бессрочную забастовку, цель которой — законодательное урегулирование службы частных водителей, работающих через платформы Uber и Cabify по лицензии Проката автомобилей с водителем (VTC). Об этом сообщает испанская газета El Pais.

Водители такси в Мадриде прекратили предоставлять услуги пассажирам, а также перекрыли некоторые улицы города, парализовав работу общественного транспорта. Первыми забастовку начали водители такси в Барселоне, которые с 18 января в акции протеста блокируют центральный бульвар Гран Виа.

В Мадриде и Барселоне прекратили работу более 26 тыс. таксистов, что привело к остановке 15,7 тыс. автомобилей, имеющих лицензию на эксплуатацию в городах. Забастовка распространилась и на другие каталонские муниципалитеты, включая Матаро, Сабадель и Террасу.

Испанские таксисты жалуются на нечестную конкуренцию с водителями, работающими через приложения Uber и Cabify. Последние работают с лицензией VTC, которая значительно дешевле, чем та, что вынуждены получать официальные таксисты.

belta.by

Photo by aaronparecki on Foter.com / CC BY