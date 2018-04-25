Мадуро не намерен покидать пост президента

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не намерен уходить со своего поста до завершения срока мандата, который истекает в 2025 году. Об этом он сообщил в четверг, 24 января, выступая в Верховном суде, передает Интерфакс.

«Я продолжу руководить страной до 2025 года. Я буду мужественным, и меня поддержат народ и армия», − подчеркнул Мадуро.

Комментируя выступления сторонников оппозиции, президент Венесуэлы заявил, что страна столкнулась с попыткой госпереворота, которому необходимо максимально противостоять.

23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Ранее стало известно, что после того, как сотни тысяч жителей Венесуэлы вышли на улицы, требуя отставки действующего президента Николаса Мадуро, лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи страны Хуана Гуаидо объявил себя президентом.

Вскоре после этого США признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и потребовал выдворения американских дипломатов в течение 72 часов.

Смену венесуэльского режима к настоящему времени признали также Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу.

Российский МИД опубликовал официальное заявление, в котором назвал Николаса Мадуро законными президентом Венесуэлы.

МИД Израиля воздерживается от заявлений и каких-либо комментариев.

NEWSru.com

Photo by Senado Federal on Foter.com / CC BY