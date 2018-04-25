МАГАТЭ: Иран выполняет условия «ядерной сделки»

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало квартальный доклад, в котором говорится, что Исламская республика Иран соблюдает условия «ядерной сделки», заключенной три года назад.

Согласно отчету, масштабы деятельности Ирана в ядерной сфере не превышают лимитов, установленных Совместных всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

Иран обогащает уран в пределах объемов, установленных СВПД, а запасы обогащенного урана и других подобных материалов не превышают лимиты СВПД.

По данным МАГАТЭ на 18 августа, иранские запасы низкообогащенного урана составляли 138,4 км, что на 62,78 кг меньше разрешенного объема. По данным на 25 августа, у Ирана имелось 122,9 тонны тяжелой воды, что на 130 тонн меньше указанного в договоре максимума.

В МАГАТЭ также отмечают, что Иран обеспечивает широкий доступ к объектам, имеющим отношение к ядерной программе.

NEWSru.com.il