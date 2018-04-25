МАГАТЭ: ядерный реактор в КНДР не работает

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Признаки работы реактора в северокорейском ядерном комплексе Йонбен не фиксировались в течение последних нескольких месяцев. Об этом в своем докладе заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщает Reuters.

«Агентство не заметило никаких признаков работы реактора мощностью 5 МВт с начала декабря 2018 года», — отметил Амано.

Он добавил, что признаков работ в радиохимической лаборатории в Йонбене агентство также не нашло.

Кроме того, строительные работы ведутся в месте, где располагается легководный реактор.

«Мы также продолжали фиксировать признаки использования заявленной установки для обогащения урана», — сказал Амано.

Как отмечается, МАГАТЭ отслеживает ситуацию с ядерной программой КНДР, используя открытые источники информации и спутниковые снимки.

Напомним, 27-28 февраля в Ханое прошел второй саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Ожидалось, что они подпишут совместное двустороннее соглашение, однако Трамп и Ким Чен Ын не смогли достичь согласия.

korrespondent.net