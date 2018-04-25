Магазины и заправки не спешат продавать лекарства

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С этого года вступило в силу разрешение продавать нерецептные лекарства на заправках и в магазинах, но продавцы не спешат воспользоваться этой возможностью. Служба по контролю над лекарствами представила список медикаментов и ждет заявок предприятий, желающих продавать лекарства, сообщает LRT.

Люди, живущие далеко от аптек и страдающие от легкого недомогания, некоторые нерецетные препараты уже могли бы купить в торговых центрах, магазинах или на автомобильных заправках. Однако Служба по контролю над лекарствами пока что не получила заявок на такую торговлю.

Служба утвердила список из 50 лекарств, они предназначены для взрослых и детей старше 12 лет, с одним действующим веществом, в самой маленькой упаковке.

Представители магазинов и заправок говорят, что к продаже лекарств они подготовятся в течение ближайших месяцев.

l24.lt