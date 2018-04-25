Магический город

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Открытость для новых идей и праздничная магия – основные посылы Вильнюса миру в рождественский сезон, сообщает пресс-служба Вильнюсской мэрии. Главная рождественская елка Вильнюса «Время», удивившая новым дизайном и творческой концепцией, в этом году снова красовалась в топах красивейших рождественских елок мира. Одним из наиболее удачных рождественских проектов ее признали популярные новостные порталы США, Италии, Бельгии, Индии и других стран.

Организаторы рождественского городка, расположенного на железнодорожной станции Вильнюса, желая побудить обсуждение того, что Рождество превращается в фиесту безмерного потребления, представили экстравагантную рождественскую елку, «украшенную» пластиковым мешком.

«По словам литовских художников, они накрыли столичную елку пластиковым мешком с целью предупредить о том, что потребление все больше захватывает праздничный сезон», – писал портал общественного радио Франции Radio France Internationale. Информацию об этом художественном проекте публиковали крупные порталы Франции Orange, Le Point, канадский портал La Presse, испанский El Tiempo, крупные порталы Индии, Китая, Филиппин и других стран, сообщает сайт Вильнюсского самоуправления.

Еще в ноябре, в ожидании нового «одеяния» елки, один из популярнейших туристических порталов США New York Post, который читают более 80 миллионов человек, назвал Вильнюс одним из 9 чудеснейших рождественских городов Европы. Зажженная елка «Время» сразу же оказалась в топах красивейших елок таких новостных каналов, как новостной портал США USA Today с 135 миллионами читателей в месяц, на туристических порталах Matador Network и Fodor‘s Travel, новостном портале Бельгии Brussels Express и других новостных каналах.

Магической рождественской атмосферой Вильнюса любовался один из крупнейших новостных порталов Италии Corriere della Serra, аудитория которого достигает 78 миллионов человек в месяц, и чуть ли не крупнейших новостной портал Польши Wirtualna Polska. Журналистка польского новостного портала писала: «Вильнюс может похвастаться стильным и современным рождественским городком».

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt