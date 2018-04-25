Магия сказки в 21 веке

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1 февраля в кинотеатрах вышла новая история «Три богатыря и наследница престола» — еще один дар любителям старой сказки. После годичного перерыва история опять приводит любителей сказки в магическое средневековье, когда страной владел князь, об уме и красоте принцессы знали все жители княжества, а по земле ходили очень сильные мужчины, защищавшие свою страну от опасности.

О чем эта история?

В новой части старой истории рассказывается о задании князя трем самым сильным мужчинам княжества. Князь сильно болел. На этот раз его величество приказал доставить из-за рубежа будущую наследницу престола — родственницу, принцессу. Принцесса находилась в плену у злого Василия. Он был настолько силен, что даже вся княжеская армия слишком слаба, чтобы ему противостоять. Тем не менее трем богатырям не страшны никакие трудности. Вскорости бесстрашные мужчины вместе с мудрым дворцовым конем Юлием пускаются в путешествие, полное приключений.

Облачение новой сказки

Первые две части, появившиеся в кинотеатрах Литвы, возбудили неожиданный зрительский интерес. Возможно, тем ключиком, который открыл сердца поклонников анимации, стало то, что создатели фильма добавили к традиционной сюжетной линии современные детали для комического эффекта. В сказке трехглавый дракон летает, ведьма варит волшебные чаи, злодеи постоянно собираются захватывать княжеские земли, но письма герои строчат на пишущей машинке, а морской владыка о княжестве узнает, заглянув в планшет, и это не важно , что все действие происходит в десятом веке.

Уроки мудрости, истории и добра

В сказках возможно все! Вы можете смешивать эпохи, стили, создавая комические ситуации и забавные персонажи, но во всем этом всегда будет оставаться зерно мудрости, неизменное на протяжении многих веков. Когда вы смотрите приключения трех богатырей, вы распознаете вечную борьбу добра и зла — положительные герои сильнее отрицательных, и все всегда заканчивается хорошо. Создатели фильма не упустили свой шанс «вставить» в сказку и другие важные вещи: три богатыря должны не забыть повседневные домашние заботы — вывезти мусор, пойти на рынок, чтобы помочь своим женам — все это не что иное, как уроки для детей и взрослых.

О Юлии, князе и трех богатырях

Главные герои сказки — князь, три богатыря и лошадь. Юлий в сказке символизирует власть, силу и мудрость. Князю власть принадлежит, богатырям — сила, а лошади Юлию — мудрость. Герои сказки… Какие они?

Князь: Красочная личность, безмерно занят управлением княжеством, так что иногда не знает чем заняться и скучает на троне. Трус, иногда скупой или влюбленный. Он не знает, что живет в десятом веке, никогда не был в библиотеке и не читал книг. Как только появляется шанс, его величество обязательно вляпается в самые странные ситуации, из которых выбраться могут помочь только три богатыря или умные советы лошади Юлия.

Лошадь Юлий: Полное имя — Гай Юлий Цезарь. Хотя умник выглядит, как кляча, но всем представляется лошадью. Дворцовый библиотекарь, в курсе всех новостей и всегда знает, что посоветовать его высочеству, неважно, что зачастую эти советы невпопад. Если он когда-нибудь в глухой лесной чаще встретит спутника Шрека Осла, им будет о чем поговорить. Характеры обоих этих деятелей очень похожи — оба гиперактивные, надоедливые и обязательно выведут из себя.

Три богатыря: Это три самых сильных воина в княжестве. Если бы не их сильные плечи, княжество давно захватили бы злодеи. Их сила настолько велика, что они в состоянии поднять своими руками большую часть Великой Китайской стены, одной рукой выкорчевать столетнее дерево или перенести лошадей через горы на своих плечах. Всегда верно служат его высочеству.

Смотрите потешную сказку во всех кинотеатрах страны.

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