Магнис

Перед самым Рождеством в деревне Антупяй в Вильнюсском районе появился этот красавчик пес. Он забрел в отдаленную усадьбу и никуда оттуда не хотел уходить. Соседи незадолго до этого видели в деревне незнакомый автомобиль, поэтому вероятно, что пса кто-то привез и оставил на произвол судьбы. Сейчас он в безопасности у нас в приюте и получил кличку Магнис. Это помесь лайки, уже взрослый пес, немного пугливый, но дружелюбный и ласковый. Ищем прежних хозяев Магниса, а если таковые не найдутся – будем искать для него новых. Наш тел. 8 60533452, эл. почта gyvunai@lese.lt

Команда «Лесе».

Метки: N2 (1142) 12 января, приют для животных