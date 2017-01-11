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Магнис

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 12, 0:01   |   Комментариев: 0

LTK1148-5Перед самым Рождеством в деревне Антупяй в Вильнюсском районе появился этот красавчик пес. Он забрел в отдаленную усадьбу и никуда оттуда не хотел уходить. Соседи незадолго до этого видели в деревне незнакомый автомобиль, поэтому вероятно, что пса кто-то привез и оставил на произвол судьбы. Сейчас он в безопасности у нас в приюте и получил кличку Магнис. Это помесь лайки, уже взрослый пес, немного пугливый, но дружелюбный и ласковый. Ищем прежних хозяев Магниса, а если таковые не найдутся – будем искать для него новых. Наш тел. 8 60533452, эл. почта gyvunai@lese.lt

Команда «Лесе».

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