🔊 Воспроизвести

Это глазастое чудо было найдено в начале июля в Вильнюсе. Котенок был на улице один- одинешенек и к тому же еще и больной. Его подобрали добрые люди и вылечили. Люди пытались найти для малыша новых хозяев, но не нашли. Так Май оказался у нас в приюте. Малыш чувствует себя хорошо, интересуется окружающими его предметами и людьми, и мы очень надеемся, что вскоре он обретет свой дом. Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».