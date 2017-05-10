Макарий Киевский, Борис Болгарский

Когда мы вспоминаем тютчевское «Люблю грозу в начале мая», то нередко нас охватывает недоумение: как-то вроде рановато, мол, обычно в середине мая это начинается.

Но прежде чем винить великого поэта в незнании климатических особенностей родной природы, следует помнить, что Федор Иванович проводил датировку по старому стилю. Его календарь отстает от нашего на 13 дней. Вот как раз сейчас и наступает время весенних первых громов. Не знаю, будет ли в ближайшее воскресенье, резвяся и играя, что-нибудь грохотать в небе голубом. Заметка пишется заранее, очень доверять прогнозу не приходится. Да и дело совсем не в погоде. Просто вспомнился Тютчев, когда в желании чем-то порадовать дорогого читателя ваш покорный слуга углубился в изучение календаря.

Итак, 14 (по ст. ст. 1) мая – день памяти митрополита киевского священномученика Макария. Он наш земляк, большую часть жизни был монахом, а потом настоятелем Вильнюсского Свято-Троицкого монастыря. И в кафедральном Пречистенском соборе есть придел его имени.

Жил он во второй половине XV века. Сведений о нем до того, как он стал митрополитом, практически не сохранилось. Известно лишь, как сказано выше, что он был архимандритом Троицкого монастыря и родом был из знатной литовской православной семьи. Под словом «литовская» надо понимать не национальную принадлежность, а геополитическую. В то время Литва – это теперешние Беларусь, Украина, западные области России. Большую часть населения составляли православные русские (термин условный, т. к. таких понятий как «белорус» или «украинец» тогда еще не существовало).

В 1494 г. умирает глава Православной Церкви Литвы митрополит Иона Глезна, и Макария избирают на его место. Небольшая справка. Митрополит носил титул Киевского, хотя жил либо в Вильнюсе, либо в Новогрудке. Киев, разоренный татарами в 1240 г., так и не восстановил былой славы и прозябал в запустении. Сама Киевская митрополия юридически подчинялась Константинопольскому патриарху. Пока не было получено благословение из Царьграда (другое название Константинополя), Макарий считался нареченным митрополитом, т. е. по нынешней бюрократической терминологии, исполняющим обязанности.

В следующем, 1495 году приходит от патриарха грамота, подтверждающая избрание Макария. А весной 1497-го митрополит отправляется в свою первопрестольную столицу, т. е. в Киев. Едет он туда, чтобы восстановить Софийский собор, разрушенный татарами. Надо сказать, что поездка эта была мужественным поступком. Жизнь в Вильне или Новогрудке, где фактически находилась митрополичья резиденция, была спокойной и безопасной. Но путешествие в Киев в те времена могло стать последним. Хозяйничавшие в тех местах татары не отличались обходительностью.

1 (14 по н. ст.) мая Макарий останавливается в селе Стриголове, недалеко от нынешнего Мозыря, чтобы совершить литургию – идет Светлая седмица. И вдруг приносят тревожную весть – к селу приближаются татары. Макарий велит всем: «Дети, удалитесь все, мой же долг остаться здесь!» Народ послушался. Мог ли Макарий поступить по-другому? Нет, конечно. Оставить, так сказать, боевой пост ради спасения собственной жизни или пострадать «за други своя» (Ин. 15, 13) – выбора у митрополита не было. Да и слишком свежи были в памяти эпизоды двенадцати евангелий, которые он сам, наверное, читал несколько дней назад, на Страстной. После набега люди увидели страшную картину: около престола лежало тело святителя с отрубленной головой и рукой. Тех, кто не хотел покинуть своего пастыря, кого убили, кого взяли в плен.

Тело митрополита отвезли в Киев в Софийский собор. Таким образом он достиг-таки цели назначения. И тут начинаются чудеса. Над ракой, где лежали нетленные останки, сами загорались свечи; молящиеся слышали пение незримого хора. В XVII веке священомученик Макарий был причислен к лику святых. Мощи его до 30-х годов ХХ века находились в Св. Софии. Но после того, как власти закрыли храм, их перенесли в Свято-Владимирский кафедральный собор, где они по сей день и покоятся.

В нашем же кафедральном Успенском соборе, который более известен как Пречистенский, южный предел (как входишь – справа) освящен в честь священномученика Макария Киевского. И 14 мая – там престольный праздник. 13 мая в 16.00 – всенощное бдение, а 14 мая, в воскресенье, в 9.00 – литургия. Выражение «всенощное бдение» – это богослужебный термин. Раньше эта служба действительно начиналась поздно вечером и длилась всю ночь. Теперь же так называют праздничное вечернее богослужение. Это я для тех, кто не очень часто ходит в храм.

Давайте еще поговорим сегодня о болгарском царе Борисе I. Недавно мы совершили путешествие в православную страну Грузию, благодаря царице Тамаре. Теперь есть возможность побывать еще в одной цитадели Православия, в Болгарии. 15 (2 по ст. ст.) мая день памяти крестителя этой славянской страны святого благоверного царя Бориса.

Во второй половине VII столетия в восточной части Балкан образовалось Болгарское государство. Создателем новой державы был пришедший с северных берегов Черного моря воинственный народ тюркского племени – болгары. Покорив живших на Балканском полуострове славян, болгары с течением времени совершенно смешались с местным населением. Два народа – болгары и славяне – слились в один, получив от первого имя, а от второго язык.

Царь (или, по тюркской традиции, хан) Борис правил Болгарией с 852 по 889 гг. К этому времени это была уже не орда кочевников, а сильное государство, которого страшилась соседняя Византия, и союза с которой искали западные короли. Но в начале 60-х годов на Болгарию обрушивается голод. В поисках хлеба и оружия Борис предпринимает поход на Византию. И, о чудо! возвращается оттуда победителем и христианином. Его крестным отцом становится император Михаил III, который дает ему при крещении свое имя.

К этому времени в Болгарии уже было немало христиан – сказалась близость Греции. Но бояре принимают «вероотступничество» своего царя в штыки. Однако бунт подавлен. И в 865 году Борис-Михаил крестит всю страну. Так появилась Болгарская Церковь. Во главе ее Константинопольский патриарх Игнатий ставит архиепископа Иосифа, на местах назначаются еще несколько епископов. И уже через полвека, в 919 г., православных Болгарии возглавляет патриарх, т. е. Церковь получает автокефалию (самостоятельность).

Борис много делает для распространения веры – строит храмы и монастыри, поддерживает священство. Он пригласил учеников Кирилла и Мефодия святых Климента, Наума, Горазда и других их соратников. Начался славный период, «золотой век» в истории славянской письменности и культуры. Именно отсюда в конце Х – начале ХI вв. молодая русская Церковь получила азбуку и первые книги. И заслуга святого царя Бориса, крестителя Болгарии в этом очень велика.

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви

Метки: N19 (1159) 11 мая