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Республика Македония официально сменила название на Северную Македонию со вступлением в силу Преспанского соглашения о переименовании государства. Об этом сообщили замглавы МИД Греции Йоргос Катругалос и министр иностранных дел Бывшей Югославской Республики Македония (БЮРМ) Никола Димитров во вторник, 12 февраля.

«С обменом вербальными нотами вступило в силу Преспанское соглашение. Начинается новая эпоха стабильности и мира в регионе, дружбы и сотрудничества с Северной Македонией», – написал Катругалос в Twitter.

Глава внешнеполитического ведомства Македонии в свою очередь отметил, что вступление соглашения в силу знаменует начало новых отношений между странами.

«Мы только что обменялись заключительной вербальной нотой: Преспанское соглашение вступает в силу! Сегодня может быть началом длинной дружбы между Грецией и Северной Македонией», – заявил Димитров.

В этот же день правительство Македонии объявило о вступлении в силу четырех поправок к конституции, одобренных парламентом.

Напомним, в конце сентября 2018 года в Македонии состоялся референдум о ее переименовании в Республику Северная Македония. На переименовании страны настаивала Греция, поскольку название бывшей югославской республики совпадало с наименованием области на севере страны. Спор велся на протяжении последних 25 лет.

Преспанское соглашение об изменении названия страны с «Республика Македония» на «Республика Северная Македония» было заключено 17 июня 2018 года.

korrespondent.net