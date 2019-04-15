Макрон должен изменить социальную политику

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Подавляющее большинство французов — 82% — высказались за изменение социально-экономической политики, которую проводит президент Франции Эмманюэль Макрон, передает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный социологической службой Ifop и опубликованный в воскресенье в газете Journal de dimanche.

Исследование Ifop проводилось 12-13 апреля, в нем приняли участие около тысячи респондентов старше 18 лет. Опрос был подготовлен в преддверии выступления Макрона, которое должно состояться в ближайшие дни по итогам больших национальных дебатов. Они были инициированы президентом Франции в ответ на акции протеста «желтых жилетов» против роста цен на топливо и падения уровня жизни.

Как отмечают авторы исследования, число недовольных действиями властей в социально-экономической сфере за последние месяцы выросло на 4%. При этом около 80% французов выступают за снижение подоходного налога. Кроме этого, 76% респондентов заявили о необходимости «смягчения условий, позволяющих гражданам предлагать проведение референдумов по значимым вопросам», а 72% опрошенных высказались за увеличение государственной помощи самым бедным.

В субботу по стране прокатилась новая волна манифестаций «желтых жилетов», в которых, по данным МВД Франции, приняли участие около 31 тыс. человек. Как и в предыдущие дни, не обошлось без столкновений манифестантов с полицией.

«Столицей протеста» 13 апреля «желтые жилеты» провозгласили Тулузу. Собравшиеся на улицах города выражали недовольство национальными дебатами: участники манифестаций считают, что глава государства использовал дебаты как площадку для продвижения собственной повестки. Они потребовали от властей представить в ближайшее время конкретные решения по итогам общения с региональными властями и представителями общественности.

NEWSru.com