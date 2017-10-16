Макрон обеспокоился, что Иран из-за Трампа пойдет по пути Северной Кореи

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что стратегия жесткого давления на Иран, которую озвучиламериканский лидер Дональд Трамп ранее на этой неделе, может в итоге привести к повторению ситуации с КНДР. Такую точку зрения, как сообщает ТАСС, Макрон озвучил в беседе с французским телеканалом TF1.

“Трамп хочет все ужесточить в отношении Ирана. Я ему объяснил, что это, на мой взгляд, плохой подход, поскольку достаточно посмотреть на Северную Корею: мы разорвали с КНДР все переговоры и теперь, спустя несколько лет, очнулись, имея Северную Корею, которая в шаге от получения ядерного оружия”, – отметил Макрон.

Он также сообщил, что намерен совершить визит в Иран, чтобы провести “требовательный диалог” с властями этой страны. Возможные сроки своей поездки президент не обозначил, заявив лишь, что это произойдет “в нужный момент”.

Макрон подчеркнул, что Франция сохраняет приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

“По Ирану у нас после соглашений 2015 года имеется процесс, который позволяет лучше очертить рамки, включая международные проверки. Я желаю, чтобы мы остались в рамках этого соглашения, президент Ирана Хасан Роухани обещал остаться в этих рамках, Европа и другие переговорщики тоже остаются, потому что так мы лучше контролируем все”, – добавил Макрон.

Новую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану Трамп изложил в пятницу, 13 октября. Согласно ей Соединенные Штаты будут противостоять “дестабилизирующему влиянию” Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления. Американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон позже пояснил, что США будут продолжать взаимодействовать с партнерами по соглашению. Однако при этом Штаты постараются выйти на второе соглашение, которое будет лишено недостатков первого.

“Мы хотим взять (за основу) то соглашение, которое действует сегодня, обеспечить его полное выполнение и потом начать процесс устранения недостатков”, – пояснил госсекретарь. Одним из недостатков СВПД он назвал “отсутствие должного подхода к проблеме баллистических ракет”.

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