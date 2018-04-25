Макрон ответил на новые протесты «желтых жилетов»

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Для того, чтобы беспорядки и насилие на акциях «желтых жилетов» в Париже больше не повторились, необходимы «сильные, взаимодополняющие решения». Об этом на заседании кризисной ячейки МВД объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает BFM TV .

На встрече с министром внутренних дел Кристофом Кастанером, премьером Эдуардом Филиппом и министром юстициии Николь Беллубэ Макрон заявил, что «то, что произошло на Елисейских полях, больше не называется демонстрацией».

«Есть люди, которые пытаются уничтожить республику всеми способами», – сказал президент Франции и потребовал проанализировать ситуацию и принять решения, чтобы этого не произошло.

Напомним, 16 марта во время 18-й акции «желтых жилетов» на Елисейских полях были подожжены, разгромлены или разграблены несколько магазинов. Протестующие применяли дымовые шашки и жгли автомобили. В районе Триумфальной арки часть активистов забросала полицейских камнями. Для разгона демонстрантов сотрудники правоохранительных органов применили водометы и слезоточивый газ.

По данным МВД Франции, в протестах во всей стране участвовали 32,3 тысячи человек, 237 демонстрантов были задержаны. Во время столкновений в Париже пострадали не менее 59 человек, в том числе 17 полицейских.

korrespondent.net