Макрон посетил Большую синагогу Парижа

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Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в праздничной предновогодней церемонии, проходившей в минувший вторник в Большой синагоге Парижа, став первым главой государства, кто выразил доброе отношение к еврейской общине таким образом.

Об этом пишет в среду, 5 сентября, французское новостное агентство AFP.

В качестве подарка Макрон презентовал собравшимся несколько различных сортов меда – традиционного угощения к празднику Рош а-Шана. Впрочем, никаких речей он произносить не стал, поскольку законодательство Французской Республики жестко отделяет религию от государства, отмечается в этой статье.

На церемонии, о которой идет речь, присутствовали также экс-президент Николя Саркози, председатель Сената Жерар Ларше, мэр Парижа Анн Идальго, а также главный раввин Франции Хаим Корсиа, президент консистории Жоэль Мергю и главный раввин Парижа Мишель Гугенхайм.

Лидеры еврейских организаций страны воспользовались случаем и рассказали о резком усилении антисемитизма, с которым столкнулись в последнее время почти все французские евреи, и выразили глубокую озабоченность.

NEWSru.com.il