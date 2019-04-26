Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону

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Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за реформу Шенгенской зоны, которая, по его словам, потребовалась из-за того, что Дублинское соглашение о распределении беженцев в странах ЕС больше не работает. Свое предложение он высказал в четверг на пресс-конференции в Париже по итогам национальных дебатов, передает ТАСС.

При этом французский президент упрекнул ряд государств Шенгенской зоны, не называя их поименно, в недостаточной солидарности в области миграционной политики.

«Необходимо глубоко реорганизовать Шенген, даже если это придется сделать с участием меньшего числа стран», — сказал Макрон. «Общие границы, Шенген, Дублинское соглашение больше не работают», — сказал Макрон. По его словам, решение миграционного вопроса не менее важно, чем проблема климатических изменений.

«Чтобы быть открытым, надо иметь пределы, чтобы принимать — иметь дом, а это значит, границы. Наряду с климатической проблемой решение миграционного вопроса для меня является таким же важным европейским вызовом», — сказал Макрон.

Дублинская конвенция была принята в 1990 году, затем в нее неоднократно вносились поправки, вплоть до 2018 года. В нынешнем виде соглашение распространяется на все государства — члены Евросоюза, исключая Данию, и предусматривает оказание приема, идентификацию и рассмотрение запросов о представлении убежища в стране, куда прибывает мигрант.

Больше всего мигрантов прибывает в страны южной Европы, которые требуют равномерного распределения прибывающих в разных странах. Одновременно против этого выступают Венгрия, Польша, Словакия, Чехия и Австрия.

NEWSru.com